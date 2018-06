Alfonso Bonafede al Csm | Chi ha fatto politica non torni in magistratura

Alfonso Bonafede - ministro della Giustizia : "Il provvedimento sulle intercettazioni verrà bloccato" : Il provvedimento di riforma delle intercettazioni "verrà senz'altro bloccato". Lo ha detto il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, che ha avviato "una valutazione delle risorse che sono state investite per la strumentazione che la legge rendeva necessaria", che verrà riutilizzata "perché non ci piace buttare soldi"."Il mio impegno prioritario è capire le linee della riscrittura del provvedimento - ha detto ...

Alfonso Bonafede - a Otto e mezzo roba mai vista prima. Padellaro lo massacra in diretta : 'Ma la smetta...' : È stata una serataccia quella passata dal ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, ospite a Otto e mezzo da Lilly Gruber. Il grillino forse non si sarebbe mai aspettato un clima da processo, ...

Stadio della Roma - il silenzio di Alfonso Bonafede su Luca Lanzalone : cosa non sa più spiegare : Da quando il grillino Alfonso Bonafede è balzato alla guida del ministero della Giustizia, non è passato giorno che l'avvocato tosco-siciliano non tuonasse contro malaffare e corruzione. Bonafede ...

"Carcere ai corrotti". Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede rompe il silenzio : Carcere per i corrotti. Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede rompe un lungo silenzio degli ultimi giorni, dopo lo scoppio dell'inchiesta sul nuovo Stadio della Roma.A lui viene infatti imputato il legame fra i 5 Stelle, il Campidoglio e Luca Lanzalone, arrestato dai pm di Roma. Bonafede ha fatto trapelare ieri la sua "forte irritazione" per essere stato presentato come l'uomo che costrinse la Raggi ad accettare Lanzalone, ha promesso ...

Stadio della Roma - Virginia Raggi coinvolge Alfonso Bonafede : il crollo davanti ai giudici : In gergo militare si chiama 'fuoco amico' . E' quando un tuo compagno ti spara contro, per errore. Ma in politica può avere un altro senso: scaricabarile . E' quello che ha fatto ieri alla procura di Roma la sindaca Virginia Raggi, dalla quale i pm volevano sapere come fosse nato il rapporto tra lei e ...

Stadio Roma - intervista a Emanuele Fiano (Pd) : “Virginia Raggi - Alfonso Bonafede e M5s devono spiegare” : Sull'inchiesta sullo Stadio della Roma la sindaca di Roma, Virginia Raggi, e i ministri M5s, Alfonso Bonafede e Riccardo Fraccaro, "devono spiegare, hanno l'obbligo di trasparenza assoluta": ad affermarlo è il deputato del Pd Emanuele Fiano, intervistato da Fanpage.it. "Nel governo del cambiamento hanno promesso anche la trasparenza, allora vengano a spiegare", afferma Fiano dicendosi sconcertato dal fatto che "la giunta Romana sia ...

Stadio della Roma - è stato Alfonso Bonafede a portare Luca Lanzalone nel M5S : E' panico nel Movimento 5 Stelle per quanto sta accadendo sul futuro Stadio della Roma . Perchè l'inchiesta tocca , ancora una volta, l'amministrazione capitolina guidata da Virginia raggi. E perchè ...

Ecco chi è Alfonso Bonafede - "sponsor" del premier Conte : I lavori per il tunnel sotto la città non videro mai la luce ma quella battaglia diede grande visibilità a Bonafede che, nel 2013, tenta l'avventura politica con il Movimento Cinque Stelle. Eletto ...

Alfonso Bonafede ministro della Giustizia horror : la telefonata a Davigo e la chiamata a Di Matteo : Silvio Berlusconi lo aveva addirittura visto come il 'vero premier' dell'eventuale governo 5 Stelle . Non vorrete mica che un ragazzino come Di Maio possa davvero guidare il governo...?' chiedeva ...

Da assistente gratuito del prof Conte - a ministro della Giustizia. Il salto di Alfonso Bonafede - paladino No Tav : Da assistente gratuito del professor Giuseppe Conte all'Università di Firenze , a 'trampolino' dello stesso Conte verso il M5S e Palazzo Chigi. Da avvocato paladino No Tav, a ministro della Giustizia. ...

Chi è Alfonso Bonafede - il nuovo ministro della Giustizia del governo M5s-Lega : Alfonso Bonafede è il ministro della Giustizia del governo M5s-Lega guidato da Giuseppe Conte. Avvocato, siciliano ma trapiantato a Firenze, Bonafede è stato eletto alla Camera dei deputati per la prima volta nel 2013. Era stato indicato, durante la campagna elettorale, come ministro della Giustizia di un eventuale governo M5s.Continua a leggere

Alfonso Bonafede - chi è il ministro della Giustizia - : Siciliano, soprannominato "mister Wolf" per la sua vicinanza a Luigi Di Maio, è avvocato al Foro di Firenze. Nel 2009 ha sfidato Matteo Renzi alle comunali del capoluogo toscano. Lavora nella stessa ...

Chi è Alfonso Bonafede - il ministro della Giustizia del governo Lega-M5s : Classe 1976, siciliano di Mazara del Vallo ma fiorentino d'adozione, il nuovo ministro della Giustizia Alfonso Bonafede è sicuramente da considerare uno degli elementi del...

Sergio Mattarella - dopo Paolo Savona trema anche Alfonso Bonafede : in bilico la nomina alla Giustizia : L'irritazione del Quirinale per i sospetti di forzare la mano di Sergio Mattarella sulle nomine dei ministri non riguarda solo il nome discusso del prof. Paolo Savona all'Economia. Nel mirino del Colle rischia di finire anche il grillino Alfonso Bonafede , candidato da Luigi Di Maio al dicastero della Giustizia, uno di quei ministeri considerati delicati dal Capo dello ...