Alessandro Narducci | niente alcoltest immediato per l’investitore Fabio Feola Lui | “A

Alessandro Narducci - parla un testimone : “L’investitore era al telefono. Quando è sceso dall’auto piangeva e urlava” : “Omicidio stradale”. La Procura di Roma, che indaga sulla morte dello chef stellato Alessandro Narducci e della sua amica e collega Giulia Puleio, ha iscritto nel suo registro il nome di Fabio F., il trentenne che era alla guida della Mercedes che nell’impatto frontale con lo scooter dei due giovani, di 29 e 25 anni, ne ha causato la morte. Ancora da chiarire i contorni dell’incidente. Tra le ipotesi anche quella che il giovane al ...

Morte Alessandro Narducci - indagato l’automobilista : potrebbe essere sua la colpa dell’incidente : Alessandro Narducci è morto in un incidente a Roma, si indaga sull’automobilista che era al volante della Mercedes che ha speronato il motorino dello chef stellato Alessandro Narducci, chef con una stella Michelin del ristorante Acquolina di Roma, è morto nella notte tra giovedì e venerdì a causa di un incidente con la sua moto. L’Honda Sh del 29enne si è scontrata frontalmente con una Mercedes Classe A in una strada a doppio ...

Roma - chef Alessandro Narducci morto in un incidente sul Lungotevere della Vittoria : Lutto nel mondo della cucina e non solo. La scorsa notte, il giovane chef Alessandro Narducci è morto in un tragico incidente stradale a Roma. Secondo le ricostruzioni, il noto cuoco era a bordo del suo scooter con l'amica Giulia, 25 anni, quando si è scontrato con una Mercedes classe A guidata da un 30enne italiano. Lo schianto è avvenuto sul Lungotevere della Vittoria, nel quartiere Prati. Non c'è stato nulla da fare [VIDEO] per lo chef e la ...

Muore in un grave incidente stradale a Roma lo chef Alessandro Narducci : Nella notte di venerdì 22 giugno ha perso la vita in un terribile incidente stradale il giovane chef Romano Alessandro Narducci, classe 1990, mentre percorreva con il suo scooter Honda Sh il Lungotevere della Vittoria, in zona Prati. Assieme al giovane, è morta anche l'amica, nonché collega, Giulia Puleio, waitress chef de rang, anch'ella a bordo del motorino. Lo scooter su cui viaggiavano i due ragazzi, i quali erano appena usciti dalla ...

“Ecco perché è morto”. La scomparsa dello chef Alessandro Narducci : Uno scontro terribile, costato la vita a un ragazzo amato da tutti e considerato un grande talento della cucina italiana. Ora arrivano, purtroppo, nuovi dettagli a rendere ancora più triste e drammatica la tragedia di Alessandro Narducci e che aumentano la rabbia per una scomparsa troppo precoce. Lo chef di 29 anni del ristorante Aquolina di Roma è morto insieme a Giulia Puleio, 25 anni, entrambi deceduti nella notte tra il 21 e il 22 ...

