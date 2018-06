Al vertice europeo di Bruxelles possiamo farci molto male

vertice europeo del 28 e 29 giugno : poche speranze di accordo sull'immigrazione : Il numero di persone in difficoltà aumenta in continuazione, nonostante le promesse di intervento nel settore durante i comizi elettorali. Per la politica, tutta, difendere la parte più debole della società dovrebbe essere 'il valore essenziale': la famiglia dei 'migranti' viene chiamata in causa negli ultimi anni, gli arrivi sono numerosi e l'Italia ha sempre risposto positivamente, da sola, a questa grossa necessità. Si tratta di un problema ...

vertice europeo del 28 e 29 giugno 2018 : poche speranze di accordo sull'immigrazione : Il numero di persone in difficoltà aumenta in continuazione, nonostante le promesse di intervento nel settore durante i comizi elettorali. Per la politica, tutta, difendere la parte più debole della società dovrebbe essere 'il valore essenziale': la famiglia dei 'migranti' viene chiamata in causa negli ultimi anni, gli arrivi sono numerosi e l'Italia ha sempre risposto positivamente, da sola, a questa grossa necessità. Si tratta di un problema ...

Cosa si gioca l'Italia sui migranti nel vertice europeo di domenica prossima : A Bruxelles già girano delle bozze di conclusione del Consiglio europeo, ma su input della Cancelliera tedesca e del presidente del Consiglio italiano, i paesi europei più esposti si incontreranno domenica informalmente proprio nella capitale belga per far sì che la riunione di fine giugno possa poi produrre dei risultati concreti sul problema dell'immigrazione. Il governo, ha anticipato Matteo Salvini, sta lavorando ad ...

Karate - Premier League 2018 : Sara Cardin e Luigi Busà le stelle azzurre a Istanbul - il campione europeo Michele Martina punta a confermarsi al vertice : Il gotha del Karate in ambito internazionale si appresta a salire sul tatami in occasione della quinta tappa della Premier League 2018, che andrà in scena a Istanbul (Turchia) tra venerdì 8 e domenica 10 giugno. Non mancherà davvero nessuno nell’appuntamento che di fatto proietterà gran parte degli atleti verso le vacanze estive, nella fase transitoria tra gli Europei e i Mondiali, che si terranno a Madrid tra il 6 e l’11 novembre. E ...

Salvini non andrà al primo vertice europeo sui migranti. Ma dice lo stesso la sua : Alla riunione dei suoi omologhi europei non ci sarà, causa voto di fiducia alle Camere, ma Matteo Salvini coglie l’occasione dell’imminente vertice, dedicato ai problemi dell’immigrazione e alla revisione dell’accordo di Dublino, per lanciare il suo aut-aut a Bruxelles e dintorni. Esordio non in prima persona, il suo, ma il neotitolare del Viminale lascia capire come intenda porsi di fronte alla questione dei ...