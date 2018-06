Al fedelissimo del Papa la cassaforte del Vaticano

Poltrone Ue - Italia già nell'angolo Merkel punta su un «fedelissimo» : ... alla fine della fiera il vero candidato in pectore di Angela Merkel alla successione di Jean-Claude Juncker sarebbe in realtà il suo fedelissimo ministro dell'Economia, Peter Altmaier. In questo ...

Pensioni - la mossa di Matteo Salvini per cacciare Tito Boeri dall'Inps : quale fedelissimo vuole piazzare al suo posto : Da quando è nato il governo Lega-M5s, la poltrona del presidente dell'Inps, Tito Boeri , ha cominciato a vacillare pericolosamente. Certo il numero uno dell'istituto di previdenza non ha fatto nulla ...

Il fedelissimo di Di Maio Buffagni stoppa Sarmi per la Cdp : "Non è il cambiamento" : L'ipotesi di Massimo Sarmi alla guida della Cdp "non mi sembra il cambiamento". E' netto il deputato del Movimento 5 Stelle, Stefano Buffagni, portavoce alla Camera del gruppo parlamentare, rispetto all'imminente rinnovo dei vertici della cassa. Buffagni ne ha parlato a Milano a margine del Consob Day. Rispetto alle nomine nelle società pubbliche "ci sono delle scadenze che stiamo affrontando".L'esponente dei 5 Stelle conferma ...

Calciomercato Bologna - Filippo Inzaghi si porta un fedelissimo : Calciomercato Bologna – Il Bologna sta per iniziare un nuovo ciclo, l’idea è stata quella di interrompere il rapporto con Donadoni ed affidare la panchina a Filippo Inzaghi, ufficialità prevista subito dopo la fine dei playoff del campionato di Serie B oppure in caso di eliminazione del Venezia. L’allenatore ex Milan ha intenzione di portarsi un fedelissimo, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ si tratta ...

Quim Torra - un fedelissimo di Puigdemont alla guida della Catalogna : La Catalogna ha , finalmente, un nuovo governatore: è Quim Torra, indipendentista dei più irriducibili e fedelissimo dell'ex presidente Carles