Al Bioparco di Roma sono nati quattro fennec | i canidi più piccoli al mondo GALLERY

“La mia povera bambina - sembrava un film dell’orrore”. Choc al Bioparco di Roma : Come in un film dell’orrore. Così una donna di 36 anni ha descritto la scena che si è trovata davanti agli occhi. Irene Pietroletti, insegnate di scuola media, lunedì è fuggita a gambe levate dall’area picnic del Bioparco di Roma, inseguita da uno stormo di 20 gabbiani reali. La donna aveva deciso di trascorrere una giornata al giardino zoologico insieme al figlio di 6 anni e alle due nipoti di 8 e 12 anni. “Ma appena abbiamo tirato ...

Bambina ferita dai gabbiani al Bioparco di Roma/ Le hanno morso il braccio : “Come in un film dell’orrore” : Bambina ferita al Bioparco di Roma, i gabbiani le hanno morso il braccio: “Come in un film dell’orrore”. Episodio spiacevole per una donna con figlio e nipoti al seguito(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 10:21:00 GMT)

Roma. La giraffa in numeri domenica 24 al Bioparco : In occasione della Giornata internazionale della giraffa il Bioparco di Roma organizza per grandi e piccoli una serie laboratori e

Ambiente : oggi il Bioparco di Roma dedica una giornata al mondo delle foreste : oggi il Bioparco di Roma dedica una giornata tematica all’avvincente mondo delle foreste. Dalle ore 11.00 alle 17.00 le famiglie saranno coinvolte in giochi tematici e laboratori interattivi sulle specie che abitano le foreste, con l’obiettivo di veicolare informazioni sulle tipologie di foresta del Pianeta e sulle cause della deforestazione, sulle caratteristiche delle specie animali che vi abitano – tra cui tigri, elefanti, leoni ...

Gianni - Sam e Mary salvi : tre orsetti trovano casa al Bioparco di Roma : Gianni, Sam e Mary, tre cuccioli di orso bruno hanno una nuova casa al Bioparco di Roma . Sono stati salvati in Albania, grazie ad una complessa operazione internazionale con tre associazioni in campo:...

Roma. Bioparco : tutte le mamme pagano la metà : In occasione della festa della mamma, nella settimana dal 7 al 13 maggio 2018, al Bioparco di Roma tutte le

