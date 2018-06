“Ah | è lei?” Ecco chi è la sorella di Matteo Salvini Mai vista? Che differenza…

“Ah - 24 anni in meno…”. È lei la giovanissima e bella fidanzata di Giorgio Panariello. E arriva la sorpresa : sarà tutto vero? : Nell’epoca dei toy –boy, su tutti il buon vecchio Simone Coccia Colaiuta, ecco che c’è qualcuno che torna all’antico. Di primavere del resto ne ha 57 e, a quanto dicono, è uno legato ai valori di una volta. Così ha deciso di scegliersi una compagna di ben 24 anni di meno che pare abbia tutta l’intenzione di portare all’altare. Come l’avrà conquistata? Ma con le risate. Perché il lui in questione è Giorgio Panariello pronto a impalmare la ...

“Ahhh - beccati!”. Grande Fratello - Luigi Favoloso sorpreso dagli altri inquilini a letto con lei. Ha già dimenticato Patrizia? Battute a raffica per l’ex di Nina Moric e che imbarazzo per la sua nuova ‘amica’ in Casa! : Prima il flirt con Patrizia Bonetti, poi l’addio di Nina Moric in diretta tv. Ancora, la polemica sollevata dalla comunità ebraica italiana per via di un tatuaggio filonazista sul braccio poi coperto prima di entrare nella Casa e adesso è stato sorpreso dagli altri compagni d’avventura nel reality di Canale 5 in atteggiamenti che gli hanno valso il titolo di ‘provolone della Casa’. Al Grande Fratello 15, insomma, non ci si annoia mai ...