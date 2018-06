Agroalimentare | Centinaio incontra assessori regionali | nuova stagione confronto

meteoweb.eu

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Roma, 27 giu. (AdnKronos) – “Oggi avviamo unaditra il ministero e le Regioni per sostenere in modo concreto il nostronel pieno rispetto delle competenze e dei ruoli. Su questi presupposti sarà mio impegno avviare a breve con il nostro programma di lavoro un tour di visite quindicinali in ogni regione per capire i problemi dei singoli territori e trovare insieme le soluzioni”. Ad affermarlo è il ministro delle Politiche agricole, Gian Marcoche oggi hato gliall’agricoltura. Presenti all’incontro anche i due sottosegretari Alessandra Pesce e Franco Manzato. Diversi gli argomenti trattati: la riforma della Pac e il taglio dei fondi europei destinati all’agricoltura, la riforma di Agea, l’etichettatura e la tracciabilità dei prodotti Made in Italy. Lo rende noto il ...