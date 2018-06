AgCom | approvato piano nazionale frequenze

AgCom - approvato il piano nazionale frequenze (PNAF 2018) : Il Consiglio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha approvato il nuovo piano nazionale di assegnazione delle frequenze (PNAF 2018), secondo quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2018. Il piano prevede 15 nuove reti digitali terrestri in tecnologia DVB-T2, così ripartite: 10 reti nazionali in banda UHF, 4 reti locali in banda UHF e una rete su base regionale in banda III VHF destinata, secondo la normativa ...