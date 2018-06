Agcom al governo | ok al piano-frequenze ma ci sono criticità sull' attuazione della legge

Che cosa dice il contratto di governo sul digitale - spiegato dall' Agcom : Nell'accordo di governo M5s-Lega ci sono queste venti parole: 'È opportuno introdurre il principio della cittadinanza digitale dalla nascita, prevedendo l'accesso gratuito alla rete Internet per ogni ...

Che cosa dice il contratto di governo sul digitale - spiegato dall'Agcom : Nell'accordo di governo M5s-Lega ci sono queste venti parole: “È opportuno introdurre il principio della cittadinanza digitale dalla nascita, prevedendo l’accesso gratuito alla rete Internet per ogni cittadino”. Difficile immaginare misure dettagliate a partire da venti parole. Il programma del Movimento 5 Stelle offre qualche indicazione in più. Ma per il Commissario ...