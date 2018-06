Affari Tuoi 2019 condotto da Gabriele Corsi?

Flavio Insinna fidanzato con un ex concorrente di Affari tuoi : Flavio Insinna ha una nuova fidanzata ed è una ex concorrente di “ Affari tuoi ”. L’indiscrezione arriva dal sito Dagospia che ne rivela alcuni dettagli. Secondo quanto si legge sul sito, che pubblica anche la foto, la nuova fiamma si chiama Adriana Riccio, ed è stata medaglia di bronzo ai campionati mondiali di taekwondo “Partecipò alla trasmissione in ‘quota’ veneto i due tengono la relazione nascosta ma pare stiano insieme da almeno ...

Max Giusti - lo sfogo di Mister Affari Tuoi : 'Vi svelo come mi hanno fatto fuori dalla Rai' - sputtanati a viale Mazzini : Per 5 anni è stato il padrone di casa di Affari Tuoi . Poi Max Giusti è stato silurato dalla Rai ,' a soli quattro giorni dalla presentazione dei nuovi palinsesti'. 'Sembrava un disastro', ammette il ...

Flavio Insinna - la nuova fidanzata sarebbe una ex concorrente di Affari tuoi : Flavio Insinna avrebbe una nuova fidanzata . E’ quanto sostiene il sito Dagospia, che ne rivela anche l’identità. Si tratterebbe di Adriana Riccio, medaglia di bronzo ai campionati mondiali di Taekwondo, arte marziale coreana e sport da combattimento a contatto pieno. Galeotta fu la trasmissione condotta da Insinna su Rai1, Affari tuoi , dove la donna partecipò l’1 febbraio 2016 in ‘quota’ Veneto portando a casa ben ...

Flavio Insinna è fidanzato con un ex concorrente di Affari Tuoi? : L'annunciato matrimonio con la giornalista Rai Graziamaria Dragani sembra ormai definitivamente naufragato. Ora nella vita di Flavio Insinna , l'attore e conduttore televisivo amante della privacy, ci sarebbe un'altra donna. La notizia è stata lanciata con un "flash" da Dagospia: " Flavio Insinna ha una nuova fidanzata! E' una ex concorrente di Affari Tuoi, si chiama Adriana Riccio, medaglia di bronzo ai campionati mondiali di taekwondo: ...

Adriana Riccio - chi è la fidanzata di Flavio Insinna? / La storia con l'atleta ex concorrente di Affari Tuoi : Adriana Riccio , chi è la fidanzata di Flavio Insinna? Il conduttore e la storia d'amore con l'atleta di taekwondo che partecipò come 'quota' Veneto alla trasmissione Rai Affari Tuoi .(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 00:10:00 GMT)

FLAVIO INSINNA AL POSTO DI FRIZZI ALL’EREDITÀ/ Polemica Striscia : "esagera? No - coprite scandalo Affari tuoi!” : Toccherà a Il Supplente fare l'operazione pulizia che la Rai sta tentando per il ritorno di FLAVIO INSINNA a L'Eredità al s POSTO di Fabrizio FRIZZI . La dura replica di Striscia la notizia(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 18:00:00 GMT)

“Flavio Insinna imbarazzante”. Questa è una bomba : la voce arriva da uno molto bene informato che ha sbugiardato vergognosamente l’ex conduttore di Affari tuoi. Cosa sta facendo per prendere il posto di Fabrizio Frizzi : Fabrizio Frizzi si è spento a 60 anni appena il 26 marzo 2018. La causa ufficiale è un’emorragia cerebrale. Ma quel che è venuto fuori in seguito alla sua morte è che Frizzi fosse molto malato (e consapevole di esserlo). Pare che Frizzi avesse una serie di tumori inoperabili e fosse pienamente consapevole del fatto che non sarebbe vissuto a lungo. Ma non si è mai pronti completamente alla morte. Specie di una persona alla quale si vuol bene. E ...