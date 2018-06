Aeroporto Orlando | da ottobre esteso a tutti l' imbarco con riconoscimento facciale

finanza.lastampa

: Usa, all’aeroporto di Orlando arriva scansione obbligatoria del viso - SkyTG24 : Usa, all’aeroporto di Orlando arriva scansione obbligatoria del viso - IsabelViaggi : 'Riconoscimento facciale' inizia in #Florida, #aeroporto di #Orlando il primo negli #StatiUniti a inteodurre la… - adyglio : 'Riconoscimento facciale' inizia in #Florida, #aeroporto di Orlando il primo negli #StatiUniti a inteodurre la… -

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Scatto in avanti per le tecnologie per la sicurezza negli aeroporti : daper volare dall'di, Florida, basterà mostrare il proprio volto. E' stato infattiai 6 ...