Aereo si schianta e prende fuoco | poi all' improvviso un ragazzo di 17enne emerge tra i

USA. L'Aereo si schianta e prende fuoco. Dai rottami esce all'improvviso un 17enne : Un Cessna si schianta in una zona residenziale di Detroit e prende fuoco. Qualcuno dei residenti filma l'incidente aereo: nel video si vede un ragazzo di 17 anni emerge tra i rottami e scappare prima di un'eventuale esplosione. Nello schianto, il giovane ha perso i genitori.

Aereo ultraleggero si schianta al suolo ed esplode tra le case : Un Aereo ultraleggero con due persone a bordo si è schiantato dopo essere precipitano in una zona abitata a Nettuno, sul litorale romano. Il velivolo era decollato da un'elisuperfice in località Le...

Miracolo in Honduras - Aereo si schianta oltre la pista : tutti illesi [VIDEO] : L'incidente aereo ha coinvolto un Gulfstream decollato dal Texas e schiantatosi dopo durante l'atterraggio all'aeroporto di Tegucigalpa Un pauroso incidente aereo avvenuto in Honduras ha coinvolto un velivolo Gulfstream decollato dallo scalo di Austin, in Texas (USA). L'aereo ha avuto dei problemi in fase di atterraggio all'aeroporto di Tegucigalpa andando "lungo" sulla pista e finendo la sua corsa tra case ed alberi. Incredibilmente, le sei ...

Aereo si schianta a Cuba - le accuse di un pilota : "Denunciai la compagnia per problemi di manutenzione" : A due giorni dallo schianto del Boieng 737-200 decollato dall'aeroporto dell'Avana, arriva la testimonianza di un ex pilota messicano che aveva più volte guidato i mezzi della low cost messicana Damojh, alla quale apparteneva il velivolo andato in fiamme. Dei passeggeri a bordo, soltanto tre sono sopravvissuti e sono tutte donne Cubane. 110 le vittime: tra loro 102 Cubani (tra cui una cittadina naturalizzata italiana), due argentini, ...

Strage all'Havana - Aereo si schianta al suolo dopo il decollo. Solo 3 superstiti : L'impatto al suolo, l'esplosione e le fiamme che si levano al cielo. Il denso fumo nero che avvolge tutto rapidamente svela il peggio. Immagini che riprendono la tragedia aerea avvenuta ieri a Cuba.

Si schianta l'Aereo dei turisti : 110 morti : ... che proprio sul turismo punta al massimo oltre che sull'export di servizi medico-sanitari per incassare i dollari di cui ha bisogno per far crescere la propria economia, il fatto che subito, quasi ...

Cuba - Aereo si schianta dopo il decollo : oltre 100 morti - solo 3 superstiti : Il velivolo era della Dajmoh, una compagnia low cost con base a Guadalajara, in Messico. L'aereo, poco dopo il decollo, ha perso quota e ha preso fuoco, cadendo in un campo. Immediati i soccorsi, ma solo 3 persone sono ancora vive.

Tragico incidente Aereo a Cuba - velivolo si schianta poco dopo il decollo : oltre 100 morti - ecco cosa è accaduto [GALLERY] : 1/30 AFP/LaPresse ...

Cuba - Aereo passeggeri si schianta vicino all’Avana dopo il decollo : 105 i morti : Tragedia aerea nei cieli Cubani. Un Boeing 737 noleggiato dalla compagnia di bandiera per effettuare un volo interno si è schiantato subito dopo il decollo, nei pressi dell’aeroporto dell’Avana. A bordo c’erano 103 passeggeri e cinque membri dell’equipaggio, tutti messicani. Solo tre i superstiti, ricoverati in condizioni critiche. I passeggeri er...

Cuba - Aereo si schianta al decollo Video A bordo 109 persone : 3 sopravvissuti|Foto : Si tratta di un Boeing 737 noleggiato per conto dell’operatore turistico locale Cubatur: era appena decollato dall'aeroporto dell'Avana