Abolizione Vitalizi | delibera Fico | “risparmi per 40 milioni” Di Maio | pronta

Arriva alla Camera la delibera per l'Abolizione dei vitalizi. Di Maio : "È finita l'era dei privilegi" : "Domani alle 8.30 ho convocato l'ufficio di Presidenza di Montecitorio dove presenterò la delibera per il superamento dei vitalizi". Lo annuncia il presidente della Camera Roberto Fico."Domani finalmente iniziamo a togliere un privilegio insopportabile: il vitalizio degli ex parlamentari. Lo abbiamo detto e lo stiamo facendo. I prossimi saranno i pensionati d'oro. l'era dei privilegi è finita". ha scritto su Twitter il ministro del ...

Di Maio “pronta Abolizione vitalizi”/ Fico convoca Ufficio Presidenza Camera : ex deputati - “contro il diritto” : Di Maio annuncia, "pronta l'abolizione dei vitalizi": il Presidente Fico convoca domani Ufficio Presidenza della Camera, pronta battaglia Parlamento. Ex deputati, "contro Stato di diritto"(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 17:21:00 GMT)

Abolizione dei vitalizi - domani il primo passo. Di Maio : "L'era dei privilegi è finita" : Tra i progetti che il Movimento 5 Stelle sta portando avanti da tempo c'è l'Abolizione dei vitalizi, inserita anche nel contratto di governo firmato a maggio da Lega e M5S. Al testo sta lavorando da tempo il Presidente della Camera Roberto Fico e domattina la delibera sarà ufficialmente presentata.Lo ha annunciato oggi lo stesso Fico, che ha convocato l'ufficio di Presidenza di Montecitorio per le 8.30 di domani, mercoledì 26 giugno. Il testo ...

Fico - domani riunione Abolizione vitalizi : ANSA, - ROMA, 26 GIU - "domani alle 8.30 ho convocato l'ufficio di Presidenza di Montecitorio dove presenterò la delibera per il superamento dei vitalizi". Lo annuncia il presidente della Camera ...

Fico : 'Mercoledì riunione alla Camera per l'Abolizione dei vitalizi' : Il presidente della Camera, Roberto Fico, ha convocato per mercoledì alle 8:30 l'ufficio di Presidenza di Montecitorio per presentare la delibera per l'abolizione e il superamento dei vitalizi. Sulla ...

Di Maio - pronta Abolizione vitalizi : ANSA, - ROMA, 26 GIU - "La Camera è pronta ad abolire i vitalizi per gli ex parlamentari e io a fare una legge sulle pensioni d'oro". Lo annuncia Luigi Di Maio all'assemblea di Confartigianato. "...

Salvini e Di Maio - stretta di mano a Confartigianato. Leader M5s : 'Pronta Abolizione vitalizi' : stretta di mano tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, entrambi ospiti dell'assemblea di Confartigianato. Il Leader pentastellato è stato accolto in platea dal ministro dell'Interno. "Per evitare che i ...

Di Maio : “M5s non arretra sul reddito di cittadinanza. E prossima settimana buona per decreto dignità e Abolizione vitalizi” : Sul reddito di cittadinanza “non arretremo”. Il tema sarà affrontato a breve e i cardini saranno sempre quelli già previsti nel disegno di legge del 2013, a prima firma Nunzia Catalfo, e poi inseriti nel programma elettorale del M5s per le elezioni del 4 marzo: quindi “lo Stato ti forma e ti dà un reddito”, in cambio “lavori ogni settimana 8 ore gratuite”. Luigi Di Maio interviene al congresso nazionale della ...

M5s chiede Abolizione dei vitalizi a Casellati : “Al Senato istruttoria ferma - è scandaloso” : Danilo Toninelli, capogruppo M5s al Senato, ha inviato una lettera alla presidente di Palazzo Madama Maria Elisabetta Casellati per chiederle che fine abbia fatto l'istruttoria per abolire i vitalizi. E poi attacca: "Sembra che l'istruttoria dei questori stia concludendosi in maniera scandalosa".Continua a leggere

L’annuncio M5s : “Presentata istruttoria sui vitalizi - primo passo verso la loro Abolizione” : Il MoVimento 5 Stelle e il questore anziano della Camera, Riccardo Fraccaro, annunciano che è partita l'istruttoria sui vitalizi, presentata dai rappresentanti del M5s: "È il primo passo per la cancellazione dei vitalizi, si prevede un risparmio di ben 18,7 milioni di euro l’anno".Continua a leggere

Vitalizi - Cazzola : “Abolizione? Come le leggi razziali del ’38. Opinione pubblica plebea sobillata dall’invidia sociale” : L’abolizione dei Vitalizi “colpirà degli ormai anziani signori” Come le leggi razziali “perseguitarono i cittadini di religione ebraica”. E il provvedimento andrà in porto, perché “nessuno si tirerà indietro” per “compiacere a un’Opinione pubblica plebea“. In una lettera a Il Foglio, l’ex parlamentare di Forza Italia e Ncd, Giuliano Cazzola, critica aspramente il provvedimento al ...