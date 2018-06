Abbiamo visto 50 minuti di gameplay di Cyberpunk 2077 e intervistato CD Projekt

Tutte le novità che Abbiamo visto al CES Asia di Shanghai : Shanghai – Qui nessuno ha più il portafogli, il contante è un residuo del passato e tutti, ma proprio tutti, pagano qualsiasi cosa con apposita funzione di WeChat sullo smartphone (l’analoga possibilità ormai esiste anche da noi, ma è ancora utilizzata dalla minoranza della popolazione). Eppure la Cina tecnologica che si apre al mondo con i suoi marchi che aspirano a diventare globali e a sostituire nell’immaginario quelli americani, come ...

E3 2018 : Death Stranding e il significato di ciò che Abbiamo visto nel nuovo trailer - articolo : Death Stranding, uno dei titoli più attesi e chiacchierati del momento, è tornato a mostrarsi sul palco della conferenza E3 di Sony, come largamente anticipato da Shawn Layden e Hideo Kojima in persona. Mentiremmo se vi dicessimo che quest'apparizione ci ha lasciato pienamente soddisfatti e il motivo di ciò è più psicologico di quanto si possa pensare: da amante impacciata a cacciatrice spietata, Ellie ha mostrato in pochi minuti la caratura del ...

Jurassic Park : 25 anni fa Abbiamo visto il primo dinosauro : La rivoluzione digitale Oltre al suo potenziale immaginifico e la capacità di accoglierci, letteralmente con l'emozionata battuta di John Hammond _"Benvenuti a Jurassic Park!", nel mondo della storia ...

Di Maio : jobs act va rivisto. Salvini : Abbiamo dato speranza - ora servono i fatti : Un modello della globalizzazione fatto dai poteri finanziari che disegna un mondo dove non esistono le comunità, e quindi la famiglia che è la prima e più importante comunità della nostra società". ...

MotoGp test Jerez - Marquez : «Abbiamo visto cose positive» : Jerez DE LA FRONTERA - È stato il dominatore degli ultimi due gran premi Marc Marquez e sembra lanciato verso la riconferma come Campione del Mondo, anche se la stagione è ancora molto lunga. La Honda ha dimostrato la propria superiorità nei confronti dei rivali. Anche i test hanno confermato questo trend, con lo spagnolo più che ...

Roma - il passeggero che viaggiava sul bus esploso a via del Tritone : 'Abbiamo visto il fumo e siamo scappati' : 'Avevo appena preso l'autobus su via del Tritone vicino alla fermata di piazza Barberini quando dopo 20 metri il mezzo ha cominciato a rallentare. Qualche passeggero, che viaggiava sui sedili ...

NBA - gara-2 a Toronto : Abbiamo visto la "Gioconda" di LeBron James? : Il suo quoziente di intelligenza cestistica è di un altro mondo", l'interessantissima analisi del giocatore montenegrino. Il focus di Basket Room: "King James o Re Mida?" Guarda tutti i video C.J. ...

“Cosa Abbiamo trovato”. Giallo Mario Bozzoli - la svolta choc. A tre anni dalla scomparsa dell’imprenditore di Marcheno - ‘Chi l’ha visto?’ mostra un documento fondamentale : Sono passati quasi tre anni dalla scomparsa di Mario Bozzoli, l’imprenditore di Marcheno, in provincia di Brescia, sparito nel nulla l’8 ottobre 2015, dopo una giornata di lavoro nella sua fonderia. Chi l’ha visto è tornato sul caso. Per chi indaga l’uomo è stato ucciso. Ad alimentare questa ipotesi ci sono le strane coincidenze avvenute quel giorno, come il non funzionamento delle telecamere di sorveglianza all’interno dell’azienda. Il ...

Treno urta una gru ed esce dai binari. Alcuni feriti lievi. 'Abbiamo visto la morte' : Paura a bordo di un Treno regionale veloce, partito alle 11.30 da Savona . Il convoglio ha urtato una gru ed è deragliato poco prima delle 13 in provincia di Cuneo . Il tratto interessato è Trinità-...

Deraglia treno nel Cuneese : feriti tra i passeggeri - “Abbiamo visto la morte in faccia” : Il treno regionale 10130 Savona-Torino è Deragliato poco prima delle 13 nel tratto Trinita’-Sant’Albano, in provincia di Cuneo. Ci sarebbero soltanto feriti lievi (3 secondo le prime informazioni) tra i passeggeri: lo hanno reso noto i soccorritori sul luogo dell’incidente. La linea ferroviaria risulta interrotta tra Fossano e Mondovi’. Sarebbe stata una gru di una ditta privata impegnata in lavori esterni alla ferrovia a ...

Abbiamo visto 'Loro 1' - la carezza di Sorrentino a Berlusconi : Quindi, all'interno di questa storia, la scelta dei fatti da raccontare non segue un principio di rilevanza dettata dalla cronaca di quei giorni, ma insegue unicamente il fine di provare a scavare, a ...

Loro - il film di Paolo Sorrentino su Silvio Berlusconi : l'Abbiamo visto in anteprima - un'ora e un quarto di orge : Breve riassunto di Loro 1 , la prima , spintissima, parte dell'atteso film di Paolo Sorrentino sulla vita di Silvio Berlusconi in uscita domani nelle sale cinematografiche: la prima ora e un quarto è ...