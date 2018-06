Abbadia San Salvatore SI celebra il medioevo con l’Offerta dei Censi

meteoweb.eu

: Diretta dalla Pista di Abbadia San Salvatore. Tuscany Camp.8x500 in 3.20 - RunnersToscana : Diretta dalla Pista di Abbadia San Salvatore. Tuscany Camp.8x500 in 3.20 - SienaFree : Escursionisti si perdono sul monte Amiata: salvati dai Carabinieri - beth_pollini : SCORPIONE grazie a carotecannella per l ispirazione @ Abbadia San Salvatore -

(Di mercoledì 27 giugno 2018)San(SI)il suocondei, una singolare rievocazione storica che per tre giorni trasforma il cuore antico del borgo toscano in un “Castrum” medioevale dove rivivono arti e mestieri. Dal 6 all’8 luglio la storia esce dai libri e torna ad animare piazze e vicoli del paese: la comunità badenga smette gli abiti contemporanei e torna a vestire quelli degli avi, mettendo in scena una festa in costume, unica nel suo genere, che offre uno spaccato affascinante della vita di quel tempo. Si animano i terzieri: le piazze e le strade si trasformano in un palcoscenico naturale capace di accogliere taverne, botteghe di arti e mestieri e mercatini. Intanto per le vie si muovono musicanti e danzatori, cantori e giocolieri mentre nel vicino accampamento militare si susseguono sfide, duelli e spettacoli con il fuoco. Si prepara cosìdei...