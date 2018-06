A I Re-Action | quando la moda diventa un campo base

gqitalia

(Di mercoledì 27 giugno 2018) C’è chi prende ispirazione dal paracadutismo, per esprimere quel senso di fuga, quel desiderio di conquistare la libertà e lanciarsi lontano. E chi invece lega la propria creatività al mondo delle divise militari e degli abiti da lavoro, reinterpretandolo secondo una propria estetica che passa inevitabilmente dalla sostenibilità. È un esperimento affascinante quello di A.I. Artisanal Intelligence, che dal 28 giugno al 1° luglio trasformerà il Set Antica Roma dei Cinecittà Studios della capitale in una sorta didella, nell’ambito di AltaRoma, dando vita all’iniziativa A.I. Re-. Un’idea che parte dalla volontà di superare il vincolo estetico del “bello, ma inutile”, affrontando di petto le sfide dell’immediato futuro e allo stesso tempo facendo i conti con una società sempre più legata alle dinamiche dell’online. In questo scenario ...