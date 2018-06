41enne trovata morta in casa con ferita alla testa : Livorno 27 giu. – (Adnkronos) – Una donna di 41 anni è stata trovata morta nel suo appartamento vicino alla stazione a Livorno, nella tarda serata di martedì. Il convivente della donna, un cittadino tunisino della stessa età, che al momento del decesso era in casa, è stato portato in questura dove, da quanto si apprende, gli investigatori lo hanno interrogato per molte ore.La 41enne sarebbe stata trovata con una ferita profonda alla ...

