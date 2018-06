15 frasi dette dai bambini | ma utili agli adulti

vanityfair

: @RenatoBotter65 @matteosalvinimi ma rosicate di che? io penso a quella gente, non ad altro. E poi smettetela di par… - angie11125849 : @RenatoBotter65 @matteosalvinimi ma rosicate di che? io penso a quella gente, non ad altro. E poi smettetela di par… - C0615E : Credo di averlo già detto però ora lo ribadisco.. mi sono rotta i coglion¡ di interpretare frasi dette, didascalie… - NoiSiamoPronti : Siccome sono frasi dette sui social perciò pubbliche, mi chiedo come mai non parta D'UFFICIO una denuncia da par… -

(Di mercoledì 27 giugno 2018) «Zia perché hai messo il rossetto rosso?». Mi ha chiesto Viola, la figlia della mia best friend forever. «Già, perché ho messo il rossetto rosso? Era da tanto tempo che non lo mettevo. E ora ce l’ho sempre, che sia per andare a fare la spesa, o per una serata importante. Perché ho lasciato i colori più delicati per questo, così forte? E perché proprio adesso?». E così, mentre Viola era tornata già da un po’ a colorare il suo disegno, e la mia tisana aveva ormai smesso di fumare, io me ne stavo ancora lì, assorta, a farmi domande. Scatenate da una piccola semplice ingenua curiosità di bambina. Perché isono così. Dicono quel che pensano. Vedono cose che i grandi non vedono, capiscono quello che tu ti sei dimenticata di considerare. Con quella sincerità che spaventa gli, quella limpidezza che la vita ci fa perdere per strada. Nella gallery, ecco allora ledi alcuni ...