1 minuto in Borsa 27 giugno 2018

1 minuto in Borsa 26 giugno 2018 - [video] : TeleBorsa, - Si muovono in territorio positivo i principali mercati di Eurolandia . Sulla stessa scia rialzista il FTSE MIB. Buona la performance a Milano del comparto utility , +1,38%, . Nel listino, ...

1 minuto in Borsa 25 giugno 2018 - [video] : TeleBorsa, - Seduta nera per Piazza Affari , che scambia in netto calo, in accordo con gli altri Listini continentali, che accusano perdite consistenti. Una giornata da dimenticare per Piazza Affari, ...

1 minuto in Borsa 25 giugno 2018 : Seduta nera per Piazza Affari , che scambia in netto calo, in accordo con gli altri Listini continentali, che accusano perdite consistenti. Una giornata da dimenticare per Piazza Affari, con tutte le ...

1 minuto in Borsa 22 giugno 2018 - [video] : TeleBorsa, - In Europa si scatenano gli acquisti , cosi come a Piazza Affari che mostra un'ottima performance. Tra i best performers di Milano, in evidenza BPER , +7,45%, . Le più forti vendite, ...

1 minuto in Borsa 22 giugno 2018 : In Europa si scatenano gli acquisti , cosi come a Piazza Affari che mostra un'ottima performance. Tra i best performers di Milano, in evidenza BPER , +7,45%, . Le più forti vendite, invece, si ...

1 minuto in Borsa 21 giugno 2018 - [video] : TeleBorsa, - La Borsa di Milano è in netta decrescita , mentre le principali Borse europee si riducono in modo più moderato. Forte nervosismo e perdite generalizzate a Milano su tutti i settori, senza ...

1 minuto in Borsa 21 giugno 2018 : La Borsa di Milano è in netta decrescita , mentre le principali Borse europee si riducono in modo più moderato. Forte nervosismo e perdite generalizzate a Milano su tutti i settori, senza esclusione ...

1 minuto in Borsa 19 giugno 2018 - [video] : TeleBorsa, - Tutte in forte calo le principali Borse europee . Giornata "no" anche per il listino milanese, che tuttavia mostra cali meno consistenti. Si distingue a Piazza Affari il settore Chimico , ...

1 minuto in Borsa 19 giugno 2018 : Tutte in forte calo le principali Borse europee . Giornata "no" anche per il listino milanese, che tuttavia mostra cali meno consistenti. Si distingue a Piazza Affari il settore Chimico , +0,86%, . ...

1 minuto in Borsa 18 giugno 2018 - [video] : TeleBorsa, - Si muove in territorio decisamente negativo Piazza Affari . Stesso andamento al ribasso anche per le principali Borse europee. Tra i best performers di Milano, in evidenza Azimut , +1,33%,...

1 minuto in Borsa 15 giugno 2018 : Seduta difficile per la Borsa di Milano , che ha agito da freno nel panorama dei mercati europei, i quali scambiano con performance molto contenute. Tra le migliori azioni italiane a grande ...

1 minuto in Borsa 15 giugno 2018 - [video] : TeleBorsa, - Seduta difficile per la Borsa di Milano , che ha agito da freno nel panorama dei mercati europei, i quali scambiano con performance molto contenute. Tra le migliori azioni italiane a ...

1 minuto in Borsa 14 giugno 2018 - [video] : TeleBorsa, - Tutti negativi gli indici di Piazza Affari e degli altri principali listini europei . Apprezzabile rialzo a Milano per il comparto Telecomunicazioni , +0,51%, . Tra i peggiori della lista ...

1 minuto in Borsa 14 giugno 2018 : Tutti negativi gli indici di Piazza Affari e degli altri principali listini europei . Apprezzabile rialzo a Milano per il comparto Telecomunicazioni , +0,51%, . Tra i peggiori della lista di Piazza ...