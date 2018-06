Zona euro | de Guindos | crescita solida porterà a ripresa inflazione

Riforma dell’EuroZona : ma l’Italia ha un “Piano A”? (Parte I) : Il 4 marzo gli elettori hanno espresso un rotondo "NO" al paradigma vigente in tre settori: (a) immigrazione (troppa e mal gestita); (b) economia (depressa); (c) sistema politico (abusivo, opaco, e poco democratico). E hanno chiesto un'inversione di marcia rispetto alla direzione impressa da PD e FI.Ma i primi due settori riguardano l'Europa. Pertanto al Consiglio Europeo del 24 giugno Conte ha esordito chiedendo il superamento del Trattato di ...

Non solo i migranti : anche la riforma dell'EuroZona targata Merkel-Macron spacca l'Ue : Rischia di infrangersi contro il muro anche l'altro grande pilastro del "patto" di Meseberg stipulato da Angela Merkel ed Emmanuel Macron. Quello che ormai era chiaro da diversi giorni è stato formalizzato dal presidente dell'Eurogruppo Mario Centeno nella lettera che ha inviato al presidente del Consiglio Ue Donald Tusk in vista del Consiglio Ue del 28-29 giugno: "I governi sono divisi sulla condivisione dei rischi e sull'esposizione dei ...

Cosa sarà il budget per l’euroZona : È una proposta emersa dall'ultimo incontro fra Merkel e Macron, di cui si parla già da qualche anno The post Cosa sarà il budget per l’eurozona appeared first on Il Post.

EuroZona - lieve crescita per il PMI a giugno : Teleborsa, - A giugno, l'attività economica dell'Eurozona tocca la seconda più debole espansione negli ultimi 17 mesi. Dalla stima flash , che analizza circa l'85% delle risposte totali, l'Indice PMI ...

Zona euro - crescita economia in recupero a giugno - ma rallenta... : La crescita dell'attività economica privata nella Zona euro si è ripresa a giugno chiudendo il secondo trimestre sopra le aspettative grazie alla forza del settore servizi, mentre quello ...

Christine Lagarde : tensioni commerciali il rischio più grande per l'EuroZona - verso taglio stime : "tensioni commerciali il rischio più grande per l'Eurozona". E' quanto ha detto il direttore dell'Fmi Christine Lagarde, ai giornalisti presenti a Lussemburgo, in occasione della riunione dell'...

Occhio : la nuova EuroZona offre all'Italia più rischi che benefici : Il documento franco-tedesco sull'Europa ha attirato l'attenzione politica soprattutto per le proposte sul problema dell'immigrazione. Ma ci sono importanti novità anche per l'Eurozona. Sono novità che ...

Euro Zona - a giugno scende la fiducia dei consumatori : Teleborsa, - Peggiora la fiducia dei consumatori Europei , lo rivela l'ultimo sondaggio condotto dalla Direzione Generale degli Affari Economici e Finanziari della Comunità Europea , DG ECFIN , . La ...

Sprint per il bilancio dell'EuroZona Entrate e spese : come funzionerà Più investimenti e crescita per l'Ue : Macron e Merkel si stringono la mano e danno il loro via libera politico al bilancio dell’eurozona e alla trasformazione del fondo Esm in un vero e proprio fondo monetario europeo con cui intervenire in soccorso di stati colpiti da crisi per rafforzare la tenuta dell’euro ed evitare shock asimmetrici. Ma su chi dovrà gestirlo, in base a quali regole e con quali fondi non c’è ancora un’intesa, nonostante la ...

Ue - Macron : “Puntiamo al budget unico dell’EuroZona dal 2021” : Ue, Macron: “Puntiamo al budget unico dell’Eurozona dal 2021” Ue, Macron: “Puntiamo al budget unico dell’Eurozona dal 2021” Continua a leggere L'articolo Ue, Macron: “Puntiamo al budget unico dell’Eurozona dal 2021” proviene da NewsGo.

L'ok di Moscovici al bilancio comune dell'EuroZona : «Questa è solidarietà» : Ma non sono qui per fare politica o morale. Il messaggio che sta dietro a Salvini è che gli Stati membri non possono più lasciare l'Italia sola di fronte al flusso migratorio». E ancora, quanto alle ...