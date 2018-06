ZF e Mobileye - Insieme per gli Adas del futuro

quattroruote

: #ZF e #Mobileye lanceranno insieme una famiglia di videocamere per auto di nuova generazione #Adas… - quattroruote : #ZF e #Mobileye lanceranno insieme una famiglia di videocamere per auto di nuova generazione #Adas… - ANSA_motori : #ZF e #Mobileye insieme per nuove soluzioni guida autonoma. Svilupperanno sistemi con telecamere di nuova generazio… -

(Di martedì 26 giugno 2018) La ZF e launiranno le proprie forze per lanciare una nuova generazione di telecamere automobilistiche. Le due aziende collaboreranno per mettere a punto prodotti destinati a svariate Case automobilistiche, tra i quali vi sarà anche una telecamera conforme alle future direttive EuroNcap 2020.Obiettivo sicurezza. L'azienda di componentistica ZF, leader mondiale della fornitura di telecamere per auto, collaborerà così con la, una controllata della Intel, per lanciare già nel corso di quest'anno una nuova famiglia di telecamere S-Cam 4 progettate per soddisfare gli ultimi requisiti dei protocolli di prova dell'EuroNcap per quanto riguarda i sistemi di frenata d'emergenza. Tra i modelli che presto verranno forniti ai costruttori di tutto il mondo vi sono una versione a lente singola e una videocamera premium a tre lenti, la TriCam4. Quest'ultima supporterà diverse funzioni ...