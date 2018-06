Xiaomi Redmi Note 5 Pro riceverà Android 8 1 Oreo con EMUI 9 5 il 29 giugno in India

Come installare MIUI 10 Global ufficiale su Xiaomi Mi5 - Redmi 6 e 6A : La MIUI 10 ufficiale è stata distribuita da Xiaomi per alcuni dispositivi e sebbene siano tanti i dispositivi compatibili, tra cui i top di gamma, molti altri la riceveranno a breve. Ecco Come installarla su Xiaomi Mi5, Redmi 6 e 6A nella versione Global Download e Guida Installazione MIUI 10 per Xiaomi Mi5, Redmi 6 e […]

Xiaomi Redmi Note 5 si veste di rosso : disponibile da domani : È proprio con una novità estetica che in Xiaomi puntano per mantenere il Redmi sulla cresta dell'onda. È stata annunciata una nuova colorazione rossa L'articolo Xiaomi Redmi Note 5 si veste di rosso: disponibile da domani proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Redmi 6 Pro : Foto - Scheda tecnica e Prezzi : Xiaomi Redmi 6 Pro è ufficiale: Ecco tutte le Foto anche dei 5 colori disponibili, Scheda tecnica, data di uscita e Prezzi del nuovo medio gamma che fa paura ai top di gamma con ottimi Prezzi e caratteristiche di alto livello Xiaomi Redmi 6 Pro Ufficiale: Tutto quello che c’è da sapere Xiaomi presenta anche […]

Xiaomi Redmi 6 Pro è ufficiale : Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche : Presentato ufficialmente il nuovo smartphone Xiaomi Redmi 6 Pro. Ecco la Scheda Tecnica di Xiaomi Redmi 6 Pro e le Caratteristiche Tecniche di questo smartphone. Xiaomi Redmi 6 Pro Xiaomi ha presentato la nuova variante della gamma media Redmi 6 Pro. Il nuovo Redmi 6 Pro si distingue dai suoi fratelli minori, Redmi 6 e Redmi 6A, per un inedito notch, […]

Ecco Xiaomi Redmi 6 Pro - l’ennesimo medio gamma cinese con notch e Snapdragon 625 : Xiaomi pronta ad aggredire un'altra volta la fascia medio bassa del mercato, presidiata con forza da anni grazie a prodotti dall'ottimo rapporto qualità prezzo L'articolo Ecco Xiaomi Redmi 6 Pro, l’ennesimo medio gamma cinese con notch e Snapdragon 625 proviene da TuttoAndroid.

Recensione Xiaomi Redmi Note 5 : Il Migliore Sotto Ai 200 Euro : Recensione VideoRecensione Xiaomi Redmi Note 5. Ecco la nostra Recensione e prova completa di Xiaomi Redmi Note 5: pareri, opinioni, conviene comprarlo? Recensione Xiaomi Redmi Note 5 C’è poco da dire: Xiaomi Redmi Note 5 è un best buy Sotto ogni punto di vista. Design a parte, non particolarmente innovativo, questo Xiaomi Redmi Note 5 […]

MIUI 10 disponibile per Xiaomi Mi 5 - Redmi 6 e Redmi 6A : Tre nuovi dispositivi ricevono una prima versione di MIUI 10: una Global per Xiaomi Mi 5 e un Chiane Developer per i nuovissimi Xiaomi Redmi 6 e Redmi 6A. L'articolo MIUI 10 disponibile per Xiaomi Mi 5, Redmi 6 e Redmi 6A proviene da TuttoAndroid.

La MIUI 10 China Beta porta i video in 1080p a 60 fps su Xiaomi Redmi Note 5 Pro : Lo Xiaomi Redmi Note 5 Pro, il cui code name è whyred, è stato lanciato in India lo scorso mese di febbraio ed ora, con l'arrivo della MIUI 10 China Beta, si arricchisce della possibilità di registrare video in 1080p a 60 fps. Si tratta comunque di un miglioramento sulla carta interessante per il già ottimo mid-range di Xiaomi. L'articolo La MIUI 10 China Beta porta i video in 1080p a 60 fps su Xiaomi Redmi Note 5 Pro proviene da TuttoAndroid.

Nuovi dettagli - prezzi e immagini per Xiaomi Mi Pad 4 e Xiaomi Redmi 6 Pro : A pochi giorni dalla presentazione ufficiale arrivano Nuovi dettagli su Xiaomi Mi Pad 4 e Xiaomi Redmi 6 Pro, dei quali ormai conosciamo quasi tutto. L'articolo Nuovi dettagli, prezzi e immagini per Xiaomi Mi Pad 4 e Xiaomi Redmi 6 Pro proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Redmi 6 Pro : il notch potrà essere nascosto e nuove foto dal vivo : Nelle scorse ore Xiaomi ha pubblicato una nuova immagine teaser dedicata allo Xiaomi Redmi 6 Pro ed in particolare ad una sua caratteristica software L'articolo Xiaomi Redmi 6 Pro: il notch potrà essere nascosto e nuove foto dal vivo proviene da TuttoAndroid.