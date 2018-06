Wow Music Festival | tre giorni di musica indie sul lago di Como

Dal 29 giugno all’1 luglio Como diventa Wow Music FESTIVAL : Roma – È facile dire “Wow” se in pochi giorni capitano sullo stesso palco artisti come i Selton, Ghemon, Galeffi, i Coma_Cose e i giovanissimi Viito, e se poi la MUSIC a suona sulle rive del lago di Como è il caso di dire doppio wow! Vi presentiamo così la quarta edizione del Wow MUSIC FESTIVAL , rassegna […] L'articolo Dal 29 giugno all’1 luglio Como diventa WOW MUSIC FESTIVAL proviene da NewsGo.

Billboard Music Awards 2018 : le performance più Wow di questa edizione : Christina Aguilera & Demi Lovato, Shawn Mendes, Camila Cabello & Pharrell e molti altri The post Billboard Music Awards 2018: le performance più wow di questa edizione appeared first on News Mtv Italia.