Windows 10 | tutta la suite MSN si aggiorna al Fluent Design System

surface-phone

: Ma come MINIMO ci vogliono 2 ore per ricerca e altro. Non bastano a Windows 30 min per aggiornarsi ?? Bisogna invest… - mr_mainagioia : Ma come MINIMO ci vogliono 2 ore per ricerca e altro. Non bastano a Windows 30 min per aggiornarsi ?? Bisogna invest… - PavanJessica : Windows 10 1 - 0 Jessica ?? Apple tutta la vita! -

(Di martedì 26 giugno 2018) Dopo aver visto l’app Notiziersi con il cambio di nome e il nuovo motore di ricerca, anche le altre UWP facenti parte delladi MSN hanno appena ricevuto un interessante update. Sono mesi che Microsoft non sviluppa delle novità per Sport, Money e Meteo conmenti cumulativi periodici che implementano soltanto i classici fix di bug ma, con l’ultima versione rilasciata per gli utentiInsider nel canale Fast, ecco che arrivano delle nuove feature. Nel hamburger laterale sinistro è presente ora l’effetto blur appartenente ale, sempre in questo menu, è possibile notare l’introduzione di una nuova voce che invita gli utenti a scaricare l’app ufficiale di Microsoft Notizie per Android e iOS: una volta selezionato vi offre la possibilità di inserire il numero telefonico o indirizzo mail in modo tale che vi possa ...