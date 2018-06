Wind Summer Festival in onda da giovedì 5 luglio | la finale a settembre

gossipetv

: Siamo andati al #WindSummerFestival e abbiamo fatto un po' di foto (??: @kimmika) @MarroneEmma @noemiofficial… - RollingStoneita : Siamo andati al #WindSummerFestival e abbiamo fatto un po' di foto (??: @kimmika) @MarroneEmma @noemiofficial… - WittyTV : Tutta la musica dell'estate prossimamente su Canale 5! Pronti a cantare e ballare con il @SummerFestival? ??… - MattiaBriga : Ci vediamo domani Piazza del Popolo! È importantissimo che votiate il mio nuovo singolo #checosacisiamofatti sul si… -

(Di martedì 26 giugno 2018)2018 con Ilary Blasi andrà insu Canale 5, l’erede delbar, andrà insu Canale 5 a partire da. Verrà trasmesso per tutti idel mese (in tutto sono 4 puntate) ma per guardare latoccherà attendere il … L'articoloinda: laproviene da Gossip e Tv.