Wind Summer Festival 2018 | la finale a settembre a Milano

Wind Music Award Summer 2018 : la scaletta della serata condotta da Federico Russo e Marica Pellegrinelli : Tornano in tv i Wind Music Awards 2018 con la terza ed ultima puntata condotta da Marica Pellegrinelli e Federico Russo: ecco gli ospiti e la scaletta Dopo il grande successo delle prime due puntate dei Wind Music Awards 2018 condotte da Carlo Conti e Vanessa Incontrada, Rai 1 dedicata una terza serata alla kermesse dell’estate. Si tratta dei Wind Music Awards Summer 2018 affidati alla conduzione di Marica Pellegrinelli, la moglie di Eros ...

Noyz Narcos/ Il successo di Enemy e il tour estivo (Wind Music Awards Summer 2018) : Il rapper Noyz Narcos sarà tra gli ospiti della serata speciale Wind Music Awards Summer 2018, in onda questa sera, martedì 26 giugno, nel prime time di Rai 1.(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 12:45:00 GMT)

Nitro/ Il successo di "No comment" a base di Spritz e zenzero (Wind Music Awards Summer 2018) : Il rapper vicentino Nitro è tra i protagonisti della puntata dei Wind Music Awards Summer 2018 che andrà in onda questa sera, martedì 26 giugno, su Rai 1.(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 12:35:00 GMT)

Sfera Ebbasta/ Tutto pronto per il Rockstar Summer tour (Wind Music Awards Summer 2018) : Sfera Ebbasta è fra gli artisti che vedremo nella prima serata di Rai 1 di oggi, martedì 26 giugno, in occasione dei Wind Music Awards Summer 2018.(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 12:25:00 GMT)

Dark Polo Gang/ Il ritorno con "British" (Wind Music Awards Summer 2018) : La Dark Paolo Gang, gruppo trap di Roma, sarà tra i protagonisti dei Wind Music Awards Summer 2018 all'Arena di Verona, in onda questa sera su Rai 1.(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 12:19:00 GMT)

Ernia/ Il 28 giugno esce il nuovo singolo “Domani” (Wind Music Awards Summer 2018) : Ernia sarà tra i protagonista dello speciale Wind Music Awards Summer 2018, in onda questa sera su Rai 1. Gli impegni estivi del Come uccidere un usignolo tour.(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 12:01:00 GMT)

Capo Plaza/ Dopo il successo di "20" arriva "Tesla" (Wind Music Awards Summer 2018) : Il giovane Capo Plaza sarà tra gli artisti che saliranno sul palco dell'Arena di Verona in occasione dei Wind Music Awards Summer 2018, in onda su Rai 1.(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 11:50:00 GMT)

Fabri Fibra/ Il rapper di Senigallia è il più passato in radio (Wind Music Awards Summer 2018) : Fabri Fibra sarà tra i protagonisti della terza puntata dei Wind Music Awards dall'Arena di Verona. Appuntamento in prima serata su Rai 1. (Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 11:25:00 GMT)

Riki al Wind Summer Festival : 'La mia estate? Bellissima e anche molto impegnativa' : 'La mia è un'estate Bellissima, ma anche molto impegnativa'. Riki è tra i giovani cantanti sulla cresta dell'onda, da compendio di superlativi assoluti per tutto quello che lo riguarda. Amatissimo ...

Wind Summer FESTIVAL 2018 - VINCITORE E CANTANTI/ Quarta serata : Riki vince il premio di Radio 105 : Il WIND SUMMER FESTIVAL 2018 si chiude stasera con il gran finale in scena a Piazza del Popolo in attesa della messa in onda su Canale 5: quale sarà la canzone dell'estate?(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 22:55:00 GMT)

Wind Summer Festival 2018 - vincitore e cantanti/ Quarta serata : Riki e Vegas Jones scaldano il pubblico : Il Wind Summer Festival 2018 si chiude stasera con il gran finale in scena a Piazza del Popolo in attesa della messa in onda su Canale 5: quale sarà la canzone dell'estate?(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 22:00:00 GMT)

Wind Summer Festival 2018/ Ospiti e vincitore ultima serata : Irama emozionatissimo sui social : Il Wind Summer Festival 2018 si chiude stasera con il gran finale in scena a Piazza del Popolo in attesa della messa in onda su Canale 5: quale sarà la canzone dell'estate?(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 19:50:00 GMT)

Ospiti del Wind Summer Festival - 4ª serata del 25 giugno in Piazza del Popolo : Gli Ospiti del Wind Summer Festival sono in parte ufficiali. La manifestazione canora di scena in Piazza del Popolo sono al rush finale, quello nel quale sarà incoronato il vincitore finale della nuova edizione della kermesse quest'anno condotta da Ilary Blasi, Daniele Battaglia e Rudy Zerbi. Oltre 60 gli Ospiti che hanno preso parte alla kermesse, tornata nelle mani della Fascino di Maria De Filippi e con la collaborazione della F&P ...