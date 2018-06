Wind Music Awards Summer 2018 | la scaletta della serata di stasera condotta da Federico

Benji e Fede/ Il tour e la voglia di non fermarsi : “Abbiamo voglia di fare cose nuove” (Wind Music Awards) : Benji e Fede, il tour estivo e invernale e la voglia di non fermarsi mai: “Abbiamo voglia di fare cose nuove”, le dichiarazioni del duo. (Wind Music Awards)(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 10:43:00 GMT)

Federico Russo/ "Con Costanza Giaconi col tempo consumano altre cose - non l’amore "(Wind Music Awards) : Federico Russo conduce, insieme a Marica Pellegrinelli, i Wind Music Awards Estate per il secondo anno consecutivo. Ecco la sua storia, i suoi esordi, la passione per la Musica e l'amore(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 09:36:00 GMT)

TEDUA/ Sull'onda del successo del disco d'oro di Mowgli (Wind Music Awards 2018) : TEDUA, l'artista hip hop reduce dal grande successo del suo album "Mowgli", pronto a festeggiare il primo disco d'oro della sua carriera (Wind Music Awards 2018)(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 06:50:00 GMT)

Wind Music Awards 2018/ Diretta terza puntata e cantati : Marica Pellegrinelli la scommessa (26 giugno) : Wind Music Awards 2018, terza puntata: Diretta e cantati. Conducono Federico Russo e Marica Pellegrinelli, stasera spazio agli artisti che si rivolgono a un pubblico più giovane.(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 06:30:00 GMT)

Marica Pellegrinelli / Il matrimonio con Eros Ramazzotti al centro del gossip (Wind Music Awards 2018) : Marica Pellegrinelli, la conduttrice al fianco di Federico Russo infiamma le pagine dei rotocalchi di gossip per la sua relazione con il cantante Eros Ramazzotti. (Wind Music Awards 2018)(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 06:03:00 GMT)

Wind Summer Festival 2018 - musica non-stop : Un’edizione più sobria, con le canzoni al centro dello show – E’ una raggiante Ilary Blasi ad aprire la sesta edizione del Summer Festival in Piazza del Popolo a Roma, la seconda targata Wind. La formula non è cambiata: quattro serate, tre conduttori (confermato dallo scorso anno Daniele Battaglia, new entry Rudy Zerbi), la replica su Canale 5 a partire dal prossimo 9 luglio. A fare la differenza, quest’anno, è la ...

Wind Summer Festival - da Ermal Meta a The Giornalisti : in Piazza del Popolo gli idoli della musica pop : Il Wind Summer Festival è uno di quegli eventi che mette a dura prova l'ugola delle adolescenti romane, che dalle prime ore del pomeriggio hanno circondato Piazza del Popolo per richiamare l'...

Wind Summer Festival 2018 - al via a Roma l'evento musicale dell'estate : Ancora poche ore di attesa e piazza del Popolo, a Roma, sarà gremita da migliaia di persone. Da questa sera, 22 giugno, e fino al 25 si svolgerà nella capitale il Wind Summer Festival 2018, l’annuale concerto estivo spalmato su quattro serate che quest'anno vedrà la conduzione di Ilary Blasi, Rudy Zerbi e Daniele Battaglia. Il programma è certamente molto interessante perché, tra i cantanti in gara, saranno presenti volti noti della scena ...

Marica Pellegrinelli conduttrice dei Wind Music Awards : la reazione di Eros : Marica Pellegrinelli, la moglie di Eros Ramazzotti, diventa conduttrice per i Wind Music Awards Summer: la reazione del cantante Marica Pellegrinelli sta per debuttare come conduttrice. Dopo tanti anni passati tra sfilate e servizi fotografici, la moglie di Eros Ramazzotti è stata scelta per condurre la terza puntata dei Wind Music Awards Summer 2018 insieme […] L'articolo Marica Pellegrinelli conduttrice dei Wind Music Awards: la reazione ...

Wind Music Awards 2018 – Seconda serata del 12/06/2018 – Con Carlo Conti e Vanessa Incontrada su Rai 1. : Questa sera, ore 20:35, ritornano i Wind Music Awards per la Seconda serata dell’edizione 2018, la dodicesima in totale, nuovamente nella splendida location dell’Arena di Verona e nuovamente con la conduzione di Carlo Conti e Vanessa Incontrada, per la settima volta insieme al timone dell’evento. Due martedì sera (più una terza serata che si terrà più avanti) per celebrare i maggiori successi della Musica […] L'articolo ...

Analisi Auditel : La serata di martedì 12 giugno fra il Balck out Rai - i Wind Music Awards 2018 e diMartedì : La serata parte con la curva blu del Tg1 che scorre nettamente al comando subito sotto la linea del 25% di share, mentre la curva arancione del Tg5 scorre subito sotto la soglia del 20% di share fra cali e risalite. La curva nera del Tg La7 scorre poco sopra la soglia del 5%, con quella rossa del Tg2 che poi tocca il 10% di share. Nell'access time vediamo il black out Rai con le curve di Rai1, Rai2 e Rai3 che crollano fin verso lo 0% di share e ...

Seconda serata degli Wind Music Awards all’insegna della musica live. Coez il più premiato : Ieri sera è andata in onda su Rai Uno la Seconda serata degli Wind Music Awards (per saperne di più sia sulla manifestazione in generale sia su come è andata la prima serata andate qui e qui), registrata all’Arena di Verona la sera del 5 giugno. Seconda serata all’insegna della Musica dal vivo: la maggioranza dei premiati ha ricevuto riconoscimenti relativi ai successi dei loro rispettivi tour. La differita è iniziata con diversi minuti di ...

Ascolti tv - 3.8 milioni di telespettatori per i Wind Music Awards : Serata di Ascolti nel segno di Rai1 e delle reti Rai, nonostante il black out delle trasmissioni delle tre reti generaliste, tra le 20.20 e le 20.45, dovuto a un guasto tecnico nel centro di Saxa Rubra. In prime time ha dominato il secondo appuntamento con i Wind Music Awards dall’Arena di Verona, con Carlo Conti e Vanessa Incontrada, che ha ottenuto su Rai1 il gradimento di 3 milioni 885mila telespettatori (18.2%) di share. Il picco di 4 ...

Ascolti TV | Martedì 12 giugno 2018. Calano i Wind Music Awards (18.1%) - Floris 10.6%. flop Canale 5 (8.7%). Rai1 al 2% con l’interruzione trasmissioni : Wind Music Awards Su Rai1 il secondo appuntamento con I Wind Music Awards 2018 – dalle 21.33 alle 23.52 – ha conquistato 3.752.000 spettatori pari al 18.1% di share. Su Canale 5 il film L’Amore è Eterno Finchè Dura ha raccolto davanti al video 1.770.000 spettatori pari all’8.7% di share. Su Rai2 Vita, Cuore, Battito ha interessato 1.576.000 spettatori pari al 6.7% di share. Su Italia 1 il film L’Incredibile Hulk ha ...