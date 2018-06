Wind Music Award Summer 2018 | la scaletta della serata condotta da Federico Russo e

Noyz Narcos/ Il successo di Enemy e il tour estivo (Wind Music Awards Summer 2018) : Il rapper Noyz Narcos sarà tra gli ospiti della serata speciale Wind Music Awards Summer 2018, in onda questa sera, martedì 26 giugno, nel prime time di Rai 1.(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 12:45:00 GMT)

Marica Pellegrinelli ai Wind Music Awards con un’emozione in più : La modella bergamasca Marica Pellegrinelli è la grazia e l’eleganza in persona. Anche per questo Rai1 deve aver scelto lei per affiancare Federico Russo alla conduzione della terza serata dei Wind Music Awards (le prime avevano al timone Carlo Conti e Vanessa Incontrada), in onda stasera. Un legame molto stretto con la Musica, che respira anche tra le pareti domestiche, e una discrezione che l’ha tenuta quanto più possibile lontano ...

Nitro/ Il successo di "No comment" a base di Spritz e zenzero (Wind Music Awards Summer 2018) : Il rapper vicentino Nitro è tra i protagonisti della puntata dei Wind Music Awards Summer 2018 che andrà in onda questa sera, martedì 26 giugno, su Rai 1.(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 12:35:00 GMT)

Sfera Ebbasta/ Tutto pronto per il Rockstar Summer tour (Wind Music Awards Summer 2018) : Sfera Ebbasta è fra gli artisti che vedremo nella prima serata di Rai 1 di oggi, martedì 26 giugno, in occasione dei Wind Music Awards Summer 2018.(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 12:25:00 GMT)

Dark Polo Gang/ Il ritorno con "British" (Wind Music Awards Summer 2018) : La Dark Paolo Gang, gruppo trap di Roma, sarà tra i protagonisti dei Wind Music Awards Summer 2018 all'Arena di Verona, in onda questa sera su Rai 1.(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 12:19:00 GMT)

Ernia/ Il 28 giugno esce il nuovo singolo “Domani” (Wind Music Awards Summer 2018) : Ernia sarà tra i protagonista dello speciale Wind Music Awards Summer 2018, in onda questa sera su Rai 1. Gli impegni estivi del Come uccidere un usignolo tour.(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 12:01:00 GMT)

Capo Plaza/ Dopo il successo di "20" arriva "Tesla" (Wind Music Awards Summer 2018) : Il giovane Capo Plaza sarà tra gli artisti che saliranno sul palco dell'Arena di Verona in occasione dei Wind Music Awards Summer 2018, in onda su Rai 1.(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 11:50:00 GMT)

Fabri Fibra/ Il rapper di Senigallia è il più passato in radio (Wind Music Awards Summer 2018) : Fabri Fibra sarà tra i protagonisti della terza puntata dei Wind Music Awards dall'Arena di Verona. Appuntamento in prima serata su Rai 1. (Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 11:25:00 GMT)

Wind Music Awards Summer 2018 : la scaletta della serata di stasera condotta da Federico Russo e Marica Pellegrinelli : Lorenzo Licitra Si concludono su Rai 1 i Wind Music Awards 2018 con la terza puntata, in !versione Summer!, condotta eccezionalmente da Federico Russo con Lady Ramazzotti Marica Pellegrinelli. Wind Music Awards Summer 2018: scaletta martedì 26 giugno Dalle 21.25, va in onda questa sera – subito dopo Techetechetè – l’ultimo appuntamento con la dodicesima edizione della kermesse estiva. Ecco la scaletta della serata, con gli ...

Benji e Fede/ Il tour e la voglia di non fermarsi : “Abbiamo voglia di fare cose nuove” (Wind Music Awards) : Benji e Fede, il tour estivo e invernale e la voglia di non fermarsi mai: “Abbiamo voglia di fare cose nuove”, le dichiarazioni del duo. (Wind Music Awards)(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 10:43:00 GMT)

Federico Russo/ "Con Costanza Giaconi col tempo consumano altre cose - non l’amore "(Wind Music Awards) : Federico Russo conduce, insieme a Marica Pellegrinelli, i Wind Music Awards Estate per il secondo anno consecutivo. Ecco la sua storia, i suoi esordi, la passione per la Musica e l'amore(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 09:36:00 GMT)

TEDUA/ Sull'onda del successo del disco d'oro di Mowgli (Wind Music Awards 2018) : TEDUA, l'artista hip hop reduce dal grande successo del suo album "Mowgli", pronto a festeggiare il primo disco d'oro della sua carriera (Wind Music Awards 2018)(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 06:50:00 GMT)

Wind Music Awards 2018/ Diretta terza puntata e cantati : Marica Pellegrinelli la scommessa (26 giugno) : Wind Music Awards 2018, terza puntata: Diretta e cantati. Conducono Federico Russo e Marica Pellegrinelli, stasera spazio agli artisti che si rivolgono a un pubblico più giovane.(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 06:30:00 GMT)

Marica Pellegrinelli / Il matrimonio con Eros Ramazzotti al centro del gossip (Wind Music Awards 2018) : Marica Pellegrinelli, la conduttrice al fianco di Federico Russo infiamma le pagine dei rotocalchi di gossip per la sua relazione con il cantante Eros Ramazzotti. (Wind Music Awards 2018)(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 06:03:00 GMT)