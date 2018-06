Wimbledon 2018 | il calendario e le date Gli orari giorno per giorno | come vederlo in tv

oasport

(Di martedì 26 giugno 2018) Dal 2 al 15 luglio si giocherà, terzo Slam stagionale. Sull’erba verde del Tempio del Tennis, i più grandi campioni del mondo si daranno battaglia per la conquista di uno dei trofei più ambito dell’intero circuito. Roger Federer partirà con tutti i favori del pronostico e andrà a caccia del nono trofeo in questo torneo, la concorrenza sarà però spietata e anche Rafael Nadal proverà a contrastarlo rinverdendo la consueta sfida tra due grandi titani. Al femminilesempre è difficile fare pronostici, può davvero succedere di tutto. Di seguito le, ilcompleto, il programma dettagliato e tutti glidi. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport. LUNEDÌ 2 LUGLIO: Dalle ore 12.30 Primo turno (maschile e femminile) MARTEDÌ 3 ...