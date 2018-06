Volvo S60 | debutta la prima auto della casa svedese costruita negli Usa – FOTO

Volvo S60 - solo motori ibridi e turbo benzina per la nuova berlina 'born in the Usa' : La S60, però, non è solo una 'cittadina del mondo' ma è anche un'auto che lancia a se stessa una sfida importante: essere la prima Volvo commercializzata senza versioni diesel. Parafrasando un ...

Volvo – Presentata la berlina sportiva S60 costruita negli Stati Uniti : Volvo Cars lancia la nuova berlina sportiva S60, la prima Volvo costruita negli Stati Uniti Volvo Cars, la Casa automobilistica specializzata in vetture di lusso, ha presentato oggi in anteprima mondiale la nuova berlina sportiva media di lusso S60 presso il suo primo stabilimento statunitense di Charleston, nella Carolina del Sud. La nuova unità produttiva di Charleston è stata inaugurata ufficialmente oggi. L’evento che abbina il lancio della ...

Volvo S60 - Tolti i veli dalla nuova berlina : La S60 sarà la prima Volvo della storia ad essere prodotta negli Stati Uniti, nel nuovo stabilimento di Charleston, nella Carolina del Sud, proprio dove è stata appena svelata. Un evento epocale per la Casa svedese che mai prima d'ora aveva mosso un passo così importante oltreoceano. Oltre a questo la berlina sarà la prima Volvo a essere proposta senza nessuna motorizzazione a gasolio visto l'impegno nell'elettrificazione annunciato lo scorso ...

