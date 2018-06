Volley | Giochi del Mediterraneo 2018 | definiti i quarti di finale | i tabellone e il

Volley - Giochi del Mediterraneo 2018 : l’Italia demolisce il Portogallo e vola ai quarti di finale. Milan scatenato : Seconda vittoria consecutiva per l’Italia nel torneo di Volley maschile ai Giochi del Mediterraneo 2018, competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Dopo il 3-0 rifilato alla Grecia all’esordio, gli azzurri hanno travolto il malcapitato Portogallo con un netto 3-0 (25-21; 25-17; 25-8) in appena 83 minuti di gioco e si sono qualificati ai quarti di finale dove affronteranno la Croazia. Tutto ...

LIVE Volley - Giochi del Mediterraneo : Italia-Portogallo in DIRETTA. Azzurri per volare ai quarti di finale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Portogallo, match valido per il torneo di Volley maschile ai Giochi del Mediterraneo 2018. Gli Azzurri tornano in campo a Tarragona dopo aver sconfitto la Grecia all’esordio e vanno a caccia della seconda vittoria consecutiva per chiudere il girone al primo posto e proseguire la propria avventura a quarti di finale. La nostra Nazionale partirà con tutti i favori del pronostico spinta da ...

Volley - Giochi del Mediterraneo 2018 : l’Italia surclassa Cipro e vola ai quarti di finale. Mingardi e Nicoletti sugli scudi : L’Italia ha sconfitto Cipro per 3-0 (25-14; 25-14; 25-20) e si è così qualificata ai quarti di finale del torneo di Volley femminile ai Giochi del Mediterraneo 2018. Le azzurre, dopo la sconfitta al tie-break contro la Grecia, hanno dominato un avversario di bassa caratura e proseguono così la propria avventura nella competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Le ragazze di Massimo Bellano ...

LIVE Italia-Cipro - Volley femminile Giochi del Mediterraneo in DIRETTA : azzurre - vietato sbagliare. In palio i quarti di finale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Cipro, match valido per il torneo di Volley femminile ai Giochi del Mediterraneo 2018. Le azzurre devono assolutamente vincere per qualificarsi ai quarti di finale, dopo la sconfitta di venerdì contro la Grecia. Oa Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Cipro: cronaca in tempo reale,minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulle. Si inizia alle ore 11.00. Buon ...

Volley femminile - Giochi del Mediterraneo 2018 : la terza giornata di gare - tutti i risultati : E’ giunta al termine anche la terza giornata del torneo di Volley femminile dei Giochi del Mediterraneo di Tarragona 2018. Anche oggi, proprio com’è accaduto ieri, l’Italia non è scesa in campo. Dopo la prima sconfitta con la Grecia di venerdì 22, le ragazze torneranno a giocare domani alle 11.00 contro Cipro, match essenziale per il proseguo del percorso della squadra di Massimo Bellano. Fase di riposo per tutte le squadre in ...

Volley maschile - Giochi del Mediterraneo 2018 : la terza giornata di gare - tutti i risultati : Il torneo di Volley dei Giochi del Mediterraneo 2018 è giunto alla fine della terza giornata di gare. L’Italia oggi non è scesa in campo, e ha avuto l’occasione di riprendere fiato dopo la vittoria per 3-0 ottenuta nell’esordio contro la Grecia. La prossima partita degli azzurri sarà quindi domani, alle ore 16.00, contro il Portogallo, e sarà necessario portare a casa una vittoria per classificarsi al primo posto della ...

Volley Femminile - Giochi del Mediterraneo 2018. La seconda giornata di gare - tutti i risultati : Si è conclusa anche la seconda giornata di gare del torneo di pallavolo Femminile dei Giochi del Mediterraneo 2018. Turno di riposo per le ragazze dell’ItalVolley, che hanno avuto l’occasione di riprendere fiato dopo la sconfitta di ieri contro la Grecia. Nel girone delle azzurre, la sfida tra Grecia e Cipro termina 3-0, quindi le elleniche confermano il loro primo posto nella Pool. Negli altri gironi invece, la Croazia si impone ...

LIVE Volley - Italia-Grecia Giochi del Mediterraneo in DIRETTA : gli azzurri cominciano la caccia all’oro : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Grecia, match valido per il torneo di Volley maschile ai Giochi del Mediterraneo 2018. Gli azzurri incominciano la caccia verso la medaglia d’oro contro un avversario sulla carta abbordabile ma assolutamente da non sottovalutare visto quello che le elleniche sono riuscite a fare ieri contro la nostra Nazionale femminile. In campo ci saranno ragazzi promettenti come Luca Spirito, Fabio ...

Volley femminile - Giochi del Mediterraneo 2018. La prima giornata di gare - amara sconfitta per l’Italia : Si è conclusa la prima giornata del torneo di pallavolo femminile in occasione dei Giochi del Mediterraneo 2018, che ha visto scendere in campo per la prima partita la squadra italiana. Il resoconto però non è affatto positivo. L’Italia viene sconfitta dalla Grecia, sulla carta più debole della compagine tricolore, al termine di cinque set in cui le ragazze di coach Massimo Bellano non hanno dimostrato il loro miglior livello di gioco. ...

Volley femminile - Giochi del Mediterraneo 2018 : Italia travolta dalla Grecia - esordio shock delle azzurre. Non bastano Nicoletti e Degradi : Brutto esordio per l’Italia nel torneo di Volley femminile ai Giochi del Mediterraneo 2018. La nostra Nazionale è infatti stata sconfitta a sorpresa dalla piccola Grecia, capace di imporsi per 3-2 (23-25; 25-23; 25-21; 21-25; 15-9). Le azzurre hanno commesso troppi errori, non sono mai riuscite a trovare il ritmo giusto e hanno sofferto le avversarie trascinate da una superlativa Vasilantonaki (22 punti) affiancata da Merteki ...

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : venerdì 22 giugno. Azzurre travolte dalla Grecia nel Volley - Italia-Marocco 2-2 nel calcio. Bene il tiro con l’arco : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata dei Giochi del Mediterraneo 2018, venerdì 22 giugno. Una competizione che non si svolge dal lontano 2013 ed in cui l’Italia gode di una grande tradizione. Il Bel Paese, infatti, domina ininterrottamente il medagliere dal 2005, mentre è addirittura assoluto lo strapotere nella classifica di tutti i tempi. La parola d’ordine è una sola: confermarsi la potenza egemone del ...

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : venerdì 22 giugno. Azzurre in difficoltà nel Volley - Italia-Marocco 2-2 nel calcio. Bene il tiro con l’arco : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata dei Giochi del Mediterraneo 2018, venerdì 22 giugno. Una competizione che non si svolge dal lontano 2013 ed in cui l’Italia gode di una grande tradizione. Il Bel Paese, infatti, domina ininterrottamente il medagliere dal 2005, mentre è addirittura assoluto lo strapotere nella classifica di tutti i tempi. La parola d’ordine è una sola: confermarsi la potenza egemone del ...

LIVE Volley femminile - Giochi del Mediterraneo 2018 : Italia-Grecia in DIRETTA. Azzurre per la vittoria : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Grecia, esordio della nostra Nazionale di Volley femminile ai Giochi del Mediterraneo 2018. Le Azzurre partiranno con tutti i favori del pronostico. Si inizia alle ore 12.30. Buon divertimento a tutti. CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA 12.31 Tra pochi istanti dovrebbe iniziare la partita. 12.29 Azzurre con tutti ...

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : venerdì 22 giugno. Italia-Marocco 2-2 nel calcio. A breve il Volley : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata dei Giochi del Mediterraneo 2018, venerdì 22 giugno. Una competizione che non si svolge dal lontano 2013 ed in cui l’Italia gode di una grande tradizione. Il Bel Paese, infatti, domina ininterrottamente il medagliere dal 2005, mentre è addirittura assoluto lo strapotere nella classifica di tutti i tempi. La parola d’ordine è una sola: confermarsi la potenza egemone del ...