Volkswagen - Definite le chiusure straordinarie delle fabbriche

(Di martedì 26 giugno 2018) Nei mesi di agosto e settembre, come anticipato, ladovrà chiudere per alcune giornate le propriea seguito degli aggiornamenti necessari per permettere ad alcuni dei modelli della gamma di rientrare nei limiti imposti dal nuovo standard Wltp. Il ciclo omologativo Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure porterà gran partecase automobilistiche a modificare i sistemi di trattamento dei gas di scarico: con la nuova procedura di collaudo in condizioni reali, infatti, le emissioni e i consumi risultano superiori rispetto a quanto misurato con il precedente ciclo Nedc.Non solo Wolfsburg. Nei piani della Casa tedesca, riportati dalla Reuters, lo stabilimento di Wolfsburg si fermerà per uno o due giorni a settimana da agosto alla fine di settembre. Leriguarderanno anche ledi Zwickau, dove viene prodotta la Golf, e, negli ultimi due ...