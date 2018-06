Vitalizi in Regione | asse Cinque Stelle-Pd sulla riduzione Ma il centrodestra frena

Regione Lazio : M5S presenta emendamento stop Vitalizi : Roma – I Consiglieri regionali del M5S del Lazio hanno presentato un emendamento alla Legge di Stabilità. “Abolire gli assegni vitalizi in erogazione. Determinare il trattamento previdenziale sulla base del sistema contributivo. E introdurre il divieto di cumulo con altri assegni vitalizi ‘ereditati’ da altre cariche politiche”. La situazione attuale “Attualmente sono in tutto 265 gli ex consiglieri ed ex ...