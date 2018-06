Vitalizi | il presidente della Camera Fico annuncia | «Pronta la delibera»

Governo - Fraccaro (ministro M5s) : “Delibera per taglio dei Vitalizi è già sul tavolo del presidente Fico” : Durante il suo intervento sul palco di piazza Bocca della Verità da neo ministro per i Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro ha delineato gli obiettivi del suo dicastero e poi ha annunciato: “La nostra delibera per il taglio dei vitalizi è sul tavolo del presidente Roberto Fico”. Sul palco anche il neo ministro dell’Ambiente, Sergio Costa: “Il mio compito è far arrivare il momento in cui non ci saranno più gli ...