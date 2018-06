Vitalizi | Fico annuncia | “Domani in ufficio di presidenza alla Camera presenterò la

Vitalizi - Fico riceve ex parlamentari. Che dicono : “Disposti a fare sacrifici - ma no interventi punitivi” : Mentre il governo Conte si prepara al voto di fiducia, atteso per martedì al Senato e per mercoledì alla Camera, il presidente di Montecitorio Roberto Fico ha sollecitato i partiti a scegliere i deputati che faranno parte delle 12 commissioni permanenti. Solo così, infatti, la 18esima legislatura potrà iniziare davvero a lavorare sui disegni di legge. Prossima tappa la capigruppo di giovedì 7, in cui si deciderà quando le commissioni dovranno ...

Governo - Fraccaro (ministro M5s) : “Delibera per taglio dei Vitalizi è già sul tavolo del presidente Fico” : Durante il suo intervento sul palco di piazza Bocca della Verità da neo ministro per i Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro ha delineato gli obiettivi del suo dicastero e poi ha annunciato: “La nostra delibera per il taglio dei vitalizi è sul tavolo del presidente Roberto Fico”. Sul palco anche il neo ministro dell’Ambiente, Sergio Costa: “Il mio compito è far arrivare il momento in cui non ci saranno più gli ...

Vitalizi - Di Maio : “Abolirli prima del ritorno alle urne”. E Fico rivede Boeri : “La Camera continua a lavorare” : Accelerare sull’abolizione dei Vitalizi. Un obiettivo definito come “il primo risultato che possiamo portare a casa”. In una lettera inviata ai parlamentari del Movimento 5 stelle, Luigi Di Maio tira le somme del lavoro svolto negli ultimi due mesi ma che purtroppo non ha prodotto i risultati sperati per formare un governo. “Dicono che siamo dei poltronari. Che abbiamo mirato al potere a tutti i costi. È un’accusa che mi ...

M5S all'attacco dei Vitalizi : Fico vede Boeri Video : Dal fronte del nuovo Governo nulla sembra muoversi di concreto. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è impantanato in una palude caratterizzata da veti e da problematiche politiche di ogni sorta. In questo quadro appare difficile prendere l'iniziativa per combinare qualcosa di buono. Il rischio di rimanere farmi al palo potrebbe ripercuotersi anche sui sondaggi, sul consenso dei partiti [Video] e dei movimenti che sono usciti ...

Vitalizi : domani incontro Fico-Boeri : ANSA, - ROMA, 17 APR - Il presidente della Camera Roberto Fico incontrerà domani pomeriggio a Montecitorio il presidente dell'Inps Tito Boeri. L'incontro, che verterà sui Vitalizi dei parlamentari,...