VIDEO – Corruzione e rivelazione di segreti d’ufficio arrestati 6 poliziotti e un

Basket – Trento-Milano - la protesta di un prete diventa virale : accuse di “corruzione” [VIDEO] : Trento-Milano è stata la gara che ha regalato lo scudetto all’Olimpia, gara che ha fatto molto discutere anche per il video virale di un prete furioso con gli arbitri Può una partita di Basket far perdere la testa anche ad un tranquillo prete di provincia? Evidentemente sì. Durante la gara di ieri sera tra Trento e Milano, è diventato virale un video che ritrae un prete durante una veemente protesta contro gli arbitri. L’uomo ha ...