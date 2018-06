Video Arabia Saudita Egitto 2-1 | highlights e gol della partita Mondiali 2018 gruppo

Video Highlights Arabia Saudita-Egitto 2-1 - Mondiali 2018 : vittoria all’ultimo respiro dei sauditi : L’Arabia Saudita ha sconfitto l’Egitto per 2-1 ai Mondiali 2018. La compagine saudita, seppur eliminata trova la vittoria e condanna a restare a quota zero la formazione nordafricana. Di seguito il VIDEO con gli Highlights della partita. CLICCA QUI PER GLI Highlights DI Arabia Saudita-Egitto Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su ...