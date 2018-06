Viaggio in Cornovaglia La guida per un lungo fine settimana

gqitalia

(Di martedì 26 giugno 2018) Un mix di brughiere selvagge e spiagge incantate dove i colori delle acque cristalline contrastano con scogliere a picco sul mare. Strade strettissime e tortuose, racchiuse tra vere e proprie barriere di vegetazione rigogliosa, che separano lo spazio dedicato alle automobili a quello, ben più vasto, popolato dagli allevamenti di mucche al pascolo e pecore, a ricordarci che la natura è la vera protagonista di questa regione. L’antico regno celtico di(la lingua celtica è ancora presente in alcuni cartelli stradali a Truro, centro amministrativo della intera regione) conserva un fascino magico, grazie ai suoi porti pittoreschi, alle sue insenature segrete che, quando perseguite, regalano panorami inaspettati. Unnella natura, sì, ma anche nell’arte di St. Ives e nelle specialità culinarie della regione: non lasciatevi scappare un piatto inglese per eccellenza, il fish ...