Viaggi & Turismo | migliori tour e attività | in Italia l’esperienza più apprezzata al

Viaggi & Turismo - il Paradiso in Sardegna : l’Oasi Biderosa col drone [VIDEO] : In Sardegna sono numerose le aree protette e le bellissime spiagge poco frequentate: piccoli paradisi da scoprire quando si è in vacanza. A corredo dell’articolo il video che mostra l’Oasi Biderosa, distante circa 13 km da Orosei, in provincia di Nuoro: è costituita da una florida pineta e da cinque calette che ne fanno una delle aree costiere di maggior pregio dell’intera Isola. Cinque calette da sogno custodite in un parco di ...

Viaggi & Turismo : in vacanza in Sardegna col travel planner per un soggiorno perfetto e senza pensieri : C’è il wedding planner, il fitness planner, il personal shopper: scegliendo Wonderful Sardinia per le proprie vacanze il travel planner è compreso nel prezzo. L’idea di fondo è quella di farsi carico di tutti i passaggi della progettazione di qualcosa, in questo caso della vacanza, lasciando solo il piacere di Viaggiare. L’organizzazione top per il tuo soggiorno in Sardegna è targata Wonderful Sardinia, perché gli esperti del marchio, che conta ...

Viaggi & Turismo : i 5 migliori festival estivi dell’arte e della musica in Europa : Quando il sole diventa un enorme riflettore puntato sul palcoscenico della strada, tutta Europa acquista i connotati di un teatro senza barriera tra proscenio e platea, offrendo ai più grandi buskers del mondo l’opportunità di esibirsi davanti a un pubblico che si piega alla legge del cappello. Alzando le temperature e l’asticella della qualità degli spettacoli, l’estate è senza dubbio la stagione dei festival dedicati all’arte en plein air: ...

Viaggi & Turismo - Sardegna : in volo su Cala Ginepro col drone [VIDEO] : All’interno del L?ido di Orrì, nel territorio costiero di Tortoli`, si trova Cala Ginepro, il cui nome deriva alla presenza di una piccola pineta di ginepri a ridosso del litorale: è famosa per le sue acque cristalline e per la spiaggia caratterizzata da s?abbia sottile e sassolini levigati. I colori che contraddistinguono Cala Ginepro sono il verde d?ella vegetazione, il bianco della sabbia, l’azzurro intenso del mare e il r?osa delle rocce ...

Viaggi & Turismo : aprono per la stagione estiva gli impianti di risalita in Valgerola : Il Consorzio Turistico Valtellina di Morbegno informa che sabato 23 giugno aprono, per la stagione estiva, gli impianti di risalita a Pescegallo, in Valgerola. La seggiovia sarà attiva fino ai primi di settembre. Fino a domenica 22 luglio solo nel weekend, dalle 8 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 17, mentre da sabato 28 luglio fino a domenica 2 settembre gli impianti saranno aperti tutti i giorni, con i medesimi orari. Con il clima degli ultimi ...

Viaggi & Turismo - Lido di Venezia : vacanza al mare da bandiera verde e blu : Il Lido di Venezia è stato una delle prime destinazioni prescelte per le vacanze al mare dall’aristocrazia europea. E mantiene ancora oggi un’atmosfera di ricercatezza, con tanto di allure da luci della ribalta: il Palazzo del Cinema si affaccia proprio sulla spiaggia. Recentemente la stretta e lunga isola (12 km, quasi come Formentera) dove si trova la spiaggia dei Veneziani è diventata anche Isola Green patrocinata dal Ministero ...

Viaggi - Turismo & Benessere : col massaggio open air il relax raddoppia : Studi scientifici confermano che stare all’aria aperta svolge molteplici effetti benefici per la salute: diminuisce i livelli di cortisolo (ormone marcatore dello stress) e dell’ansia, riduce la pressione sanguigna e la sensazione di fatica, facendoci sentire più energici. E ancora migliora la capacità di concentrazione, rallenta il battito del cuore e la luce aiuta a favorire il rilassamento. Dopo un inverno chiusi tra quattro mura, inchiodati ...

Salute - Viaggi & prevenzione : i consigli per partire preparati e vivere al meglio le vacanze : Estate, tempo di viaggi e relax, ma senza mai abbassare la guardia! La stagione estiva è ormai alle porte e la maggior parte degli italiani ha già prenotato le proprie vacanze. È proprio in questi mesi che aumenta l’esposizione ad alcune minacce per la Salute, quindi prima di preparare i bagagli è importante informarsi bene sui rischi infettivi che possono essere presenti nei luoghi di destinazione. A questo proposito l’Istituto Pasteur Italia ...

Viaggi & Turismo - Air Transat : dal 20 giugno Volo Diretto Lamezia Terme-Toronto : Air Transat, compagnia aerea leader dei Viaggi vacanze in Canada, conferma gli investimenti sulla Calabria e riprende il Volo Diretto Lamezia-Toronto da mercoledì 20 giugno operato con un Airbus A330. Il Volo Diretto, rappresenta l’unico collegamento no-stop dalla Calabria verso il Canada e sarà attivo una volta a settimana (mercoledì) a partire da mercoledì 20 giugno fino al 3 ottobre 2018. Il Volo Diretto Lamezia-Toronto si può acquistare con ...

Viaggi & Turismo : Air Malta presenta il nuovo Airbus A320neo dipinto con i personaggi Nickelodeon : Air Malta ha dichiarato ufficialmente l’introduzione nella propria flotta di un aereo di ultima generazione che è già stato inserito nel registro aeronautico maltese come 9H-NEO. Air Malta è la ventunesima compagnia aerea al mondo che ha scelto di acquistare un A320 con motori CFM ad alta efficienza sviluppati con grande attenzione alla sostenibilità. Il nuovo A320neo, dotato di 180 posti, entra a far parte della flotta di Air Malta come decimo ...

Viaggi & Turismo - nel cuore verde del mondo : un’esperienza unica per conoscere da vicino gli indigeni Xixuaù : Un ambiente naturale unico che in un solo ettaro conserva dalle 40 alle 300 specie di alberi; la foresta Amazzonica, estesa per 6,7 milioni di chilometri quadrati, rappresenta senza dubbio il polmone naturale del pianeta, uno dei luoghi con il patrimonio naturale tra i più ricchi in biodiversità, ospitando il 10% di tutte le specie animali e vegetali conosciute al mondo. Lo scorso 6 giugno 2018, nella giornata mondiale dell’ambiente, 581.000 ...

Viaggi & Turismo - Thailandia : il tour si fa in mountain bike : Viaggiare in bicicletta su una delle strade panoramiche più belle del mondo, cogliendo profumi e colori con un’intensità impossibile da ottenere spostandosi con altri mezzi, e la soddisfazione di mete conquistate – è il caso di dirlo – con un impegno personale molto concreto. Il nuovissimo itinerario presentato da Kibotours, tour operator specialista in Sud Est Asiatico, è dedicato agli appassionati della mountain bike, e richiede una buona ...

Viaggi & Turismo : 10 destinazioni all’insegna del benessere e della cura di sé : TripAdvisor®, il sito per la pianificazione e prenotazione dei Viaggi, ha annunciato oggi le migliori destinazioni a livello mondiale per un Viaggio all’insegna del benessere. Le mete in cui i Viaggiatori possono rilassarsi e concentrarsi su benessere, cura di sé, yoga e meditazione sono state individuate sulla base della quantità di termini di ricerca correlati a questo tipo di vacanza su TripAdvisor. Il Turismo wellness è un trend in ascesa ed ...

Viaggi & Turismo - Sardegna : in vacanza nell’isola delle meraviglie : Una vera e propria isola dei tesori, la Sardegna: mare splendido e natura allo stato puro, che incanta con le sue tante diverse anime. Senza dubbio la destinazione perfetta per una vacanza in stile mediterraneo, da godersi in una lunga estate di meraviglia. Wonderful Sardinia è il portale in cui trovare la struttura ideale per il soggiorno che avete in mente, con i suoi tanti resort e hotel selezionati secondo criteri di eccellenza. Perché ...