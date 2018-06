Viaggi in auto durante il caldo estivo | cosa fare e cosa non fare al volante

Il bagno per disabili dell’Autogrill è chiuso - Viaggiatore in carrozzina risarcito con 600 euro : All'uomo era stato spiegato che "la toilette si apre solo quando ci sono gli addetti alle pulizie". Così si è rivolto al servizio legale anti discriminazione che ha fatto ricorso in Tribunale. E così ha ottenuto giustizia.Continua a leggere

Nugo - l'app per Viaggiare (senza auto) con un solo click : Pianificare un intero viaggio via smartphone combinando e integrando i mezzi di trasporto pubblici, collettivi e condivisi: treni, metropolitane, autobus, traghetti, car e bike sharing, taxi e sosta dell'auto nei parcheggi delle stazioni ferroviarie. Si può fare con pochi tocchi sul cellulare o sul tablet grazie a Nugo, una startup che favorisce la mobilità collettiva integrata dall'inizio alla fine di un percorso di viaggio.La ...

Viaggiava su auto diplomatica con bandiera Onu : denunciato : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Viaggiava su auto diplomatica ...

Viaggi aerei - record di tutti i tempi in Italia. E crollano i morti in autostrada : ROMA - Gli italiani volano. In massa, sempre di più. E gli stranieri tornano copiosi nel nostro Paese, in aereo. Un mezzo comodo, perfino economico. L'Autorità dei Trasporti - che presenta alla Camera ...

Ecco come Viaggiare sicuri in auto col cane : Nei prossimi giorni inizieranno i viaggi verso le mete turistiche del mare e dei monti sia per i fine settimana che in prospettiva anche per il periodo delle vacanze. L’associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente (Aidaa) fornisce alcuni piccoli consigli da seguire per favorire un viaggio tranquillo anche per il nostro amico a quattro zampe. Innanzitutto, si spiega in una nota, “occorre pensare alla sistemazione ed al comfort per ...

Bimbi in Viaggio : dall’aereo all’auto - i consigli degli esperti : Bimbi in viaggio: questo il tema principale al centro della prima giornata di lavori al 74° Congresso della Società italiana di pediatria (Sip), che si apre domani a Roma con un focus della Società italiana di infettivologia pediatrica (Sitip) dedicato a tutti i bambini che viaggiano, in particolare ai Vfr (visiting friends and relatives), “quelli maggiormente a rischio di contrarre infezioni – spiega la presidente Sitip, Luisa Galli ...

Auto – “In Viaggio con mia figlia” : Susy Blady on the road a bordo di Ranault Zoe : È stato presentato oggi a Milano, durante una conferenza stampa, “In viaggio con mia Figlia #movedifferent”, un programma inedito che andrà in onda a partire dal 10 giugno su Rete 4, ogni domenica alle ore 11 Dal Trentino alla Sicilia, dalla Toscana alla Basilicata, passando per il Lazio e la Campania, le due protagoniste racconteranno, con il loro stile inconfondibile, luoghi di interesse paesaggistico e culturale oltre che curiosità, usi e ...

Trenitalia - Salone dell'Auto di Torino : Viaggi scontati del 30% per Frecce e Intercity : Teleborsa, - Buone notizie per i clienti Trenitalia appassionati delle quattro ruote che parteciperanno al Salone dell'Auto di Torino, ospitato al Parco Valentino dal 6 al 10 giugno , che potranno ...

Mille Miglia 2018/ Il percorso del “museo Viaggiante” : in gara 450 auto d'epoca e tanti vip : Mille Miglia 2018, il percorso del “museo viaggiante”: in gara 450 auto d'epoca e tanti vip. Le ultime notizie: lo squadrone Alfa Romeo sulle strade (Pubblicato il Thu, 17 May 2018 18:28:00 GMT)

Mille Miglia 2018 - parte oggi da Brescia il 'museo Viaggiante' : 450 auto storiche in gara : ... mentre assisteva al passaggio della sua ultima Mille Miglia, definì le automobili che si fermavano ad omaggiarlo 'un museo viaggiante unico al mondo'. Rispetto alle altre rievocazioni, la Mille ...

Road trip tra i trend di Viaggio 2018 : ecco i migliori itinerari per scoprire il Bel Paese in auto : Liligo – il primo motore di ricerca di viaggi, voli low cost e noleggio auto online – ha reso noti suggerimenti e itinerari on the Road per scoprire le principali punte di diamante della cultura e della tradizione italiana viaggiando a bordo di un’automobile. Anche per l’estate 2018, infatti, il Road trip si conferma un trend di viaggio per la maggior parte dei turisti, che prediligono per le proprie vacanze un tour in auto lungo i 7.458 km di ...

BELGIO - MULTATO PERCHE' ViaggiAVA A 696 KM/H / In realtà l'automobilista andava a 70 all'ora : BELGIO, MULTATO perché VIAGGIAVA a 696 km/h: “Ma ho solo un'Opel Astra”, la reazione dell'automobilista. E la foto diventa virale. L'errore non è stato però dell'autovelox...(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 23:15:00 GMT)

Viaggiava in auto con oltre un chilo di marijuana - arrestato 35enne lametino a Policoro : Policoro , Matera, - Trovato in possesso di circa 1,1 kg di marijuana, a Policoro , Matera, , un 35enne di Lamezia Terme, B.D., con precedenti di polizia, è stato arrestato dai Carabinieri. La droga è ...