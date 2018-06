Verona : al via centri estivi ricreativi 2018 organizzati dal Comune (2) : (AdnKronos) - I Cer si suddividono in quattro turni e le attività vengono svolte dal lunedì al venerdì, con accoglienza dalle 7.45 alle 9 e uscita dalle 16 alle 16.30. Quest’anno il filo conduttore di tutte le attività proposte è “CERwood… L’incanto della natura”, tema scelto per la promozione di un

Verona : al via centri estivi ricreativi 2018 organizzati dal Comune (2) : (AdnKronos) – I Cer si suddividono in quattro turni e le attività vengono svolte dal lunedì al venerdì, con accoglienza dalle 7.45 alle 9 e uscita dalle 16 alle 16.30.Quest’anno il filo conduttore di tutte le attività proposte è ‘CERwood”¦ L’incanto della natura”, tema scelto per la promozione di un percorso di educazione ambientale e di rivalutazione degli spazi verdi in città. mentre la festa conclusiva dei ...

Spal - ufficiali gli acquisti di Fares e Viviani dal Verona : La Spal ha annunciato, con una nota sul proprio sito web, l’acquisto dal Verona del terzino sinistro Mohamed Fares. Il 22enne algerino ha firmato un contratto quadriennale. Il club emiliano ha anche ufficializzato l’acquisto a titolo definitivo, sempre dal Verona, del 26enne centrocampista Federico Viviani. (AdnKronos) L'articolo Spal, ufficiali gli acquisti di Fares e Viviani dal Verona sembra essere il primo su CalcioWeb.

Sarà realtà l'Alta Velocità ferroviaria per Verona : Con la firma del contratto, per la realizzazione del primo lotto dell'Alta Velocità ferroviaria da Brescia Est a Verona, per un valore di 1,6 miliardi, per i distretti industriali più forti d'Europa ...

Volotea : al via le due nuove rotte da Lamezia Terme verso Genova e Verona : Volotea, la compagnia aerea low cost che collega città di medie e piccole dimensioni in Europa, inaugura 2 nuove rotte da Lamezia Terme verso Genova e Verona. Da sabato 26 maggio sarà possibile decollare, a bordo degli aeromobili del vettore, verso il Veneto con 2 frequenze settimanali (martedì e sabato per un totale di 13.500 posti in vendita), mentre da domenica 27 si parte anche alla volta della Liguria sempre con 2 voli a settimana ...

Verona : Università - il convegno su Lgbt e migranti si farà - rinviato al 21 settembre : Verona, 25 mag. (AdnKronos) – La giornata di studio ‘Richiedenti asilo, identità di genere e orientamento sessuale”, prevista inizialmente per il 25 maggio, e quindi rinviata dopo le proteste di Forza Nuova, è stata riprogrammata dall’ateneo per il 21 settembre. La sospensione era stata disposta dal Rettore Nicola Sartor ritenendo che l’evento potesse provocare rischi per l’incolumità dei partecipanti. ...

Verona : Università - il convegno su Lgbt e migranti si farà - rinviato al 21 settembre (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – La giornata prevederà due sessioni distinte, una giuridica e una di scienze umane per discutere i risultati della ricerca svolta nell’ambito del Progetto di ricerca di interesse nazionale (Prin) 2015 dal titolo ‘Soggetto di diritto e vulnerabilità. Modelli istituzionali e soggetti giuridici in trasformazione”. L’ateneo provvederà alle misure necessarie per assicurare lo ...

DIRETTA/ Juventus Verona (risultato live 0-0) info streaming video e tv : formazioni ufficiali - via! : DIRETTA Juventus Verona, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. I bianconeri festeggiano il settimo scudetto consecutivo, gli scaligeri tornano in B(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 14:45:00 GMT)

Gay : rettore Verona incontra Arcigay - convegno rinviato ma si farà : Verona, 18 mag. (AdnKronos) - E' stato rinviato a data da destinarsi, ma si farà il convegno in programma venerdì prossimo 25 maggio 'Richiedenti asilo - Orientamento sessuale e identità di genere', che rischiava di diventare una bagarre politica, con l'annuncio di manifestazioni 'dure' da parte di