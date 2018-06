“Vergognatev!” ‘Un posto al sole’ | pioggia di critiche per la soap napoletana

caffeinamagazine

(Di martedì 26 giugno 2018) Mercoledì 20 giugno si è celebrata la Giornata del Rifugiato e anche in televisione sono andati in onda programmi per celebrare questa giornata, ideata nel 2001, a 50 anni dall’approvazione della Convenzione dello statuto sui rifugiati. Anche la celebrepartenopea ”Unal Sole” ha voluto tenere alta l’attenzione con una storyline praticamente settimanale che coinvolge anche i suoi giovanissimi. M l’idea non è piaciuta a tutti ed è esplosa la polemica. Pietra dello scandalo, la puntata andata in onda il 19 giugno in cui due dei protagonisti, il giornalista Michele Saviani e il suo giovane collaboratore, Vittorio Del Bue, trasmettono una puntata speciale su ”Radio Golfo”. È infatti la ”Giornata internazionale del rifugiato” (che ricorre il 20 giugno) e i due decidono di lanciare un messaggio ai radioascoltatori, ...