Vergogna e pregiudizio

(Di martedì 26 giugno 2018) Negli anni mi è successo dirmi di essere italiano. Capitava di solito quando Silvio Berlusconi faceva una delle sue gaffe, la Mussolini una delle sue interpretazioni sulla storia del nonno o i parlamentari abbassavano la testa al volere del loro capo e, probabilmente, unico datore di lavoro.All'epoca ero circondato da tanti altri connazionali espatriati che, in maniera simile, si sconsolavano guardando il teatrino della politica nazionale. Oggi, purtroppo, tanti amici inglesi, americani, austriaci, polacchi, ungheresi e così via, provano imbarazzo nel leggere quello che succede nel proprio paese e il risalto che ne viene dato dai media internazionali.Non mi sento meglio, né sollevato, da questo imbarazzo diffuso. Vedo un futuro difficile, dove potremmo imbatterci in un mondo ancora più complicato rispetto a quello che conosciamo. E ho ripreso a ...