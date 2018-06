Vento forte e mare agitato | scatta l' allerta meteo in Campania

Allerta Meteo Campania : avviso di criticità per Vento forte e mare agitato : La Protezione civile regionale della Campania ha diramato un avviso di Allerta Meteo per vento e mare su tutto il territorio regionale. Venti forti settentrionali con raffiche interesseranno tutti i settori della regione fino alle 20 di domani sera. Il mare, di conseguenza, sarà agitato, soprattutto al largo e lungo le coste esposte ai venti, in locale attenuazione nelle ore notturne. L'articolo Allerta Meteo Campania: avviso di criticità per ...

Temporali e Vento forte in Sicilia : allerta gialla per maltempo : allerta meteo gialla per maltempo in Sicilia. Temporali in arrivo dal tardo pomeriggio di oggi domenica 24 giugno e per tutta la giornata di domani.

Beach Volley - Campionato Italiano Assoluto 2018 - Bibione. Il forte Vento non fermano le qualificazioni! : Si è conclusa la giornata di qualificazioni della tappa del Campionato Assoluto 2018 di Bibione. Nonostante il maltempo e il forte vento, si sono completati tutti i match che hanno decretato le 6 coppie maschili e femminili che accedono al main draw di domani. Nel maschile, grande successo per Canegallo/Casellato, che si impongono sull’ex campione Italiano Matteo Martino e il compagno Coelho de Brito per 2-1. Festeggiano anche ...

NUBIFRAGIO A ROMA : BOMBA D'ACQUA E FORTE Vento/ Ultime notizie video : allagamenti e disagi alla circolazione : BOMBA D'ACQUA a ROMA: NUBIFRAGIO sulla capitale e FORTE VENTO. Ultime notizie video: allagamenti e disagi alla circolazione, alberi cadono in strada(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 19:53:00 GMT)

Maltempo in Serbia : allagamenti e gravi danni per temporali - grandine e Vento forte : Negli ultimi due giorni un’ondata di Maltempo, con piogge intense, grandine e forti venti, ha investito diverse regioni della Serbia causando allagamenti e ingenti danni sopratutto alle colture agricole. In varie regioni è stato dichiarato lo stato di emergenza. A Svilajnac tutti i corsi d’acqua sono in piena e decine di case sono isolate. Il governo ha annunciato interventi urgenti a sostegno delle popolazioni colpite e per i gravi ...

Aquarius - la nave in direzione Valencia tra forte Vento e mal di mare : “È un viaggio della speranza” : “Le persone a bordo sono state portate all’interno della nave per via del forte vento e delle onde lunghe costantemente oltre i tre metri”. A raccontare il viaggio dell’Aquarius in direzione Valencia è il soccorritore Alessandro Porro. “Diversi migranti hanno sofferto il mal di mare. È il quinto giorno di navigazione e si è trasformato in un viaggio della speranza”. L'articolo Aquarius, la nave in direzione ...

Colorado - violenta tempesta di grandine e forte Vento : piovono palle da baseball - volano le cabine dei bagni pubblici [FOTO e VIDEO] : 1/28 ...

Meteo : previsti forti temporali e rovesci - grandine e Vento forte : Una nuova circolazione depressionaria, in arrivo dalla Francia, attraverserà il nostro Paese da nordovest verso sudest . rovesci e temporali tenderanno già a svilupparsi sulle regioni settentrionali, ...

Nella notte un fronte temporalesco con nubifragi - allagamenti e forte Vento : Il fronte temporalesco In nottata è passato un fronte temporalesco esteso dal Lazio,Umbria, Toscana interna, Marche fino alla pianura Padana, tale fenomeno è conosciuto anche come squall line, è l’originaria denominazione del fronte freddo e consiste in una ristretta fascia di temporali con un continuo e ben sviluppato gust front sul bordo principale della linea. […]

Maltempo su Padova e provincia : nubifragio e Vento forte nella notte - alberi crollati e allagamenti : Maltempo nella notte a Padova e provincia: un violento temporale ha colpito l’area poco prima dell’alba, accompagnato da forti raffiche di vento che ha abbattuto decine di alberi nella zona termale, tra Abano, Montegrotto e Selvazzano. Numerose piante sono cadute sulla sede stradale, e si sono registrati numerosi allagamenti di sottopassi. Gli interventi dei vigili del fuoco sono stati una quarantina: i pompieri sono ancora impegnati ...

RAGUSA - INCENDIO VILLAGGIO TURISTICO CLUB MED/ Video Scoglitti - Canadair in azione : forte Vento - 700 evacuati : INCENDIO nel RAGUSAno: evacuato il CLUB Med di Scoglitti, 700 persone allontanate, richiesto l'intervento dei Canadair. Emergenza nel RAGUSAno, dove vi sono diversi turisti(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 17:52:00 GMT)

Maltempo - forte Vento a Moncalieri : alberi caduti - sollevata la copertura del circolo di tennis : Uno dei palloni pressostatici che coprono i campi da tennis del circolo Le Pleiadi, a Moncalieri, si è disancorato a causa del forte temporale che si e’ abbattuto oggi sul Torinese. “Abbiamo subito inviato i tecnici e gli agenti della polizia municipale a verificare lo stato della struttura – spiega Paolo Montagna, sindaco di Moncalieri – In città numerosi sottopassi sono stati allagati e ci sono stati diversi disagi ...

Maltempo in Lombardia : allagamenti e disagi per piogge intense - Vento forte e grandine : Dalla serata di ieri un’intensa ondata di Maltempo ha investito la Lombardia: la regione è stata bersagliata da piogge intense, forti raffiche di vento e grandine. Segnalati danni a Colico, nel Lecchese, dove tre auto sono rimaste bloccate dalla pioggia, nel mezzo di una strada completamente allagata: le persone che si trovavano all’interno degli abitacoli (cinque, tutte illese) sono state soccorse dai vigili del fuoco, dalla Croce ...

Sanremo - l'eVento internazionale Face'Arts sbarca al Forte di Santa Tecla : ... delegato austriaco al Congresso Teatro Mondiale con vari riconoscimenti alle spalle come la "Croce d'Onore" per la scienza e per l'arte. Face'Arts ha già avuto l'onore di poter esprimere il proprio ...