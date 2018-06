Venezia : Vanin (M5S) - non possiamo accettare mancanza rispetto per i cittadini : Venezia, 26 giu. (AdnKronos) – “Non possiamo accettare l’ennesimo sfregio alla democrazia che il ricorso voluto dal Governo uscente Pd Gentiloni, ha concertato con il sindaco di Venezia Brugnaro per non permettere il referendum per l’autonomia di Mestre e Venezia. Ancora un gesto di disprezzo e di mancanza di rispetto della democrazia lasciato in eredità dal Governo Pd alla città di Venezia. Ed è proprio per permettere ai ...

Venezia : M5S - cittadini possano esprimersi con referendum su divisione da Mestre : Venezia, 26 giu. (AdnKronos) – “I cittadini di Venezia hanno tutto il diritto di scegliere il proprio futuro, non possono essere i palazzi romani e la burocrazia a decidere per un tema importante come il referendum per la divisione fra Mestre e Venezia. La parola spetta ai tanti cittadini che, da troppo tempo ormai, attendono di esprimere il loro orientamento attraverso uno strumento di democrazia diretta”. Lo sottolinea, in ...

Marcello Veneziani archivia il M5s : 'Esploderanno quando si parlerà di bioetica' : Hanno trasformato la scontentezza generale in proposta politica. Non hanno temi identitari. Salvini chiude i porti? L'unico tema che Di Maio è riuscito a opporre è l'invidia sociale. Dice: colpiamo ...

Venezia : M5S - stop alle grandi navi nei canali del centro storico : Venezia, 15 mag. (AdnKronos) – “Stavolta è finita senza danni. Ma la prossima volta le cose potrebbero andare molto peggio: è arrivato il momento di fermare per sempre le grandi navi che attraversano ogni giorno i canali del centro storico di Venezia”. Lo chiedono i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle del Veneto in seguito all’avaria di una nave da crociera che si è trovata in difficoltà ieri, mentre navigava nel ...

Governo : Confindustria Venezia - OK a possibile intesa Lega – M5S - no a nuovo voto : Venezia, 10 mag. (AdnKronos) – “Una possibile intesa di Governo tra Lega e M5S? A prescindere dagli schieramenti, è importante che le forze politiche in campo convergano con responsabilità per costituire un Governo senza ricorrere nuovamente al voto. è quanto mai necessario oggi pensare al bene del Paese e al suo sviluppo, mettendo al centro il lavoro e le dotazioni infrastrutturali. Il sistema produttivo ha bisogno di avere ...

Elezioni Friuli Venezia Giulia - la lezione dell’oste per M5s : “Alex, io ero convinto. Li ho votati e sostenuti ma Giggino si sta dimostrando uguale agli altri. Vuole solo la poltrona. Ma te pare che oggi vanno con la Lega e domani con il Pd. Allora so come le mignotte!”. Preparatevi: dopo il crollo del M5s in Friuli Venezia Giulia i commentatori della politica saranno pronti a fare analisi e contro-analisi. Tireranno in ballo l’economia, la Legge elettorale, parleranno con il solito dizionario colmo di ...

Elezioni Friuli Venezia Giulia : trionfo Lega - tiene il Pd - male M5s : Vince il candidato di centrodestra Fedriga con oltre il 57% di preferenze: «Con Ms5 si può ragionare», dice. Salvini: «Ora andiamo a governare». Lega primo partito con il 35%, seguito da Pd (18,2%), Forza Italia (12%) e Cinquestelle (7,1%). Affluenza sotto al 50 per cento. Rispetto al voto del 4 marzo avanza il centrodestra, scivolone per i Cinquestelle...

Friuli Venezia Giulia - stravince Fedriga Crollo M5s - Il bravo ragazzo della Lega Così alle Politiche 2018|Regionali 2013 : Le urne si sono chiuse ieri alle 23, ma lo scrutinio è iniziato lunedì alle 8. Dalle prime sezioni scrutinate il centrodestra è in testa, la Lega primo partito con il 35%, Pd secondo con il 18%, Forza Italia terzo con il 12%. Il M5S si ferma all’8%