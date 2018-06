Veneto | in Consiglio non passa proposta di un ' Inno del Veneto' 4

Veneto : in Consiglio non passa proposta di un 'Inno del Veneto ' (3) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Sergio Berlato (FdI-Mcr) ha ribadito che “A nome di Fratelli d’Italia, fin all’inizio ho sollevato le nostre perplessità sull’articolo 3 e contrarietà rispetto all’articolo 5. Ritengo che il lavoro d’Aula sia stato positivo. Pietro Dalla Libera ( Veneto Civico) ha spiegato

Veneto : in Consiglio non passa proposta di un 'Inno del Veneto ' : Venezia, 26 giu. (AdnKronos) - Approvato con 36 voti a favore e 5 astenuti la Revisione dello Statuto Regionale n. 2 di iniziativa dei consiglieri Ciambetti, Conte, Giorgetti, Guadagnini e Pigozzo. La legge di modifica dello statuto ora dovrà passa re alla seconda lettura dell’aula, fra 60 giorni, pe

Veneto : Donazzan - da Consiglio sorveglianza Wanbao- Acc appello per 93 esuberi (4) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - “Senza la determinazione e il coraggio del sen. Maurizio Castro, attuale commissario straordinario – afferma l’assessore - non avremmo avuto questo importantissimo risultato, che ci rinsalda nella fiducia nella giustizia e nella convinzione che le ragioni dei lavoratori e

Veneto : Donazzan - da Consiglio sorveglianza Wanbao- Acc appello per 93 esuberi : Venezia, 25 giu. (AdnKronos) - Il piano industriale dello stabilimento Wanbao- Acc e dei dipendenti del ‘colosso’ dei compressori per frigoriferi è stato al centro del Consiglio di sorveglianza socio-istituzionale riunitosi stamane nel municipio di Mel. Convocato dal sindaco di Mel, il Consiglio di s

Veneto : i lavori del Consiglio regionale della settimana (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Mercoledì 27 giugno, alle ore 10.30, è convocata la Quinta Commissione consiliare permanente per il parere sul provvedimento della Giunta che autorizza l'assunzione di personale, da parte di Azienda Zero, prioritariamente con le procedure di cui all'articolo 20, comma 1,

Veneto : i lavori del Consiglio regionale della settimana : Venezia, 25 giu. (AdnKronos) - L’Agenda settimana le prevede innanzitutto la convocazione del Consiglio regionale del Veneto , in seduta ordinaria, nella giornata di martedì 26 giugno, a partire dalle ore 10.30, con all’OdG diverse interrogazioni a risposta immediata e scritta, in materia di sanità, i

Veneto : i lavori della settimana del Consiglio regionale : Venezia, 18 giu. (AdnKronos) - L’Agenda settimana le prevede la convocazione del Consiglio regionale del Veneto , in seduta ordinaria, nelle giornate di martedì 19 e mercoledì 20 giugno, a partire dalle ore 10.30, con all’OdG innanzitutto diverse interrogazioni a risposta scritta, in materia di sanità

Veneto : in Consiglio pl statale per servizio civile o militare obbligatorio (3) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Via libera, a maggioranza, al Progetto di legge n. 349 di iniziativa consiliare per la modifica della L. reg. n. 53/2012 “Autonomia del Consiglio regionale” e della L. reg. n. 54/2012 “Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta region