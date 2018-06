Veneto | Coldiretti | allarme per gli ulivi dei Colli Euganei 2

Veneto : Coldiretti - allarme per gli ulivi dei Colli Euganei : Padova, 26 giu. (AdnKronos) - Le ondate di freddo tra febbraio e marzo hanno lasciato il segno sugli uliveti: pare sia questa infatti la principale causa di un fenomeno che sta preoccupando gli olivicoltori veneti, a partire da quelli dei Colli Euganei. “Due funghi stanno attaccando migliaia di uliv

Maltempo - Coldiretti Veneto : danni per l’agricoltura nella stagione più calda della storia : La zona più colpita in Veneto è quella di Feltre in provincia di Belluno. Lo rivela Coldiretti in merito al Maltempo che si è abbattuto nella regione nella giornata di ieri. L’area si sta caratterizzando per la presenza di vitigni autoctoni con produzioni di qualità d’altura – sottolinea Coldiretti – . Sono i giovani viticoltori ad aver riportato la coltivazione storica di viti come Pavana e Bianchetta, sperimentando pure ...

Maltempo : Coldiretti - in Veneto danni per agricoltura nella stagione più calda della storia (2) : (AdnKronos) - "L’andamento anomalo di quest’anno conferma purtroppo i cambiamenti climatici in atto che si manifestano – sottolinea la Coldiretti – con la più elevata frequenza di eventi estremi con sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi ed intense ed il rapido passaggio dal sole al Maltempo. L

Maltempo : Coldiretti - in Veneto danni per agricoltura nella stagione più calda della storia : Venezia, 13 giu. (AdnKronos) - La zona piu' colpita in Veneto e' quella di Feltre in provincia di Belluno. Lo rivela Coldiretti in merito al Maltempo che si e' abbattuto nella regione nella giornata di ieri. "L' area si sta caratterizzando per la presenza di vitigni autoctoni con produzioni di quali

Veneto : Coldiretti - regione leader ad alta specializzazione ortofrutticola (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - All’insegna dello slogan “da commodity a speciality” i lavori sono stati coordinati dal direttore Pietro Piccioni che ha introdotto molte relazioni focalizzati sull"identita' e il legame col territorio che rende inconfondibile ogni singola tipicita' esaltando la biodivers

Veneto : Coldiretti - regione leader ad alta specializzazione ortofrutticola : Venezia, 10 mag. (AdnKronos) – Quasi 12mila le aziende ortofrutticole venete di cui l’83% ad alta specializzazione. Mele, fragole, pere, kiwi, meloni, pesche, ciliegie, piccoli frutti, noci e nocciole con castagne, cocomeri, susine, albicocche alla lista delle produzioni si aggiungono ancora gli ortaggi con le insalate, patate, funghi, radicchi, aglio e cipolle, pomodori, zucchine ed infine gli asparagi con altre verdure sono ...

Veneto : Coldiretti - regione leader ad alta specializzazione ortofrutticola (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – All’insegna dello slogan ‘da commodity a speciality” i lavori sono stati coordinati dal direttore Pietro Piccioni che ha introdotto molte relazioni focalizzati sull”identita’ e il legame col territorio che rende inconfondibile ogni singola tipicita’ esaltando la biodiversita’ dell’agroalimentare italiano. “Da segnalare che i consumatori – secondo ...