Velvet Collection | al via lo spin off sulla galleria di moda Anticipazioni

(Di martedì 26 giugno 2018) Riapre ladipiù famosa della Spagna a partire da martedì 3 luglio, giorno in cui in prima serata su Rai1 arriva-off della serie tv, orfana della quinta stagione. Dieci episodi da 50 minuti l’uno e solo la seconda puntata, in via del tutto eccezionale, va in onda venerdì 6 luglio., dove eravamo rimasti La fine della quarta stagione, come ricorda Tv Sorrisi e Canzoni nel numero in edicola martedì 26 giugno, ci aveva lasciati con i due protagonisti principali, Anna e Alberto che, dopo aver coronato il loro sogno d’amore, si erano trasferiti a New York, dove Alberto aveva fondato una casa dimolto importante., trama In, che riprende cinque anni dopo gli eventi della quarta stagione, le vicende sono ambientate non più a Madrid ma a Barcellona spiega il settimanale, che dà alcune ...