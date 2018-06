Vaticano | Macron in udienza dal Papa Salvini | «Noi abbiamo cuore | lui no»|foto

Macron in Vaticano - incontro con il Papa : ANSA, - CITTA' DEL Vaticano , 26 GIU - Papa Francesco incontra il presidente francese Emmanuel Macron . All'arrivo in Vaticano , Macron ha salutato il Papa con una cordiale stretta di mano. C'è stato ...

Vaticano - Macron in udienza dal Papa Salvini : «Noi abbiamo cuore - lui no» : Il presidente francese ha già incontrato in mattinata una delegazione della Comunità di Sant’Egidio guidata da Andrea Riccardi e Marco Impagliazzo, presidente e fondatore, a Palazzo Farnese, una delle sedi dell’ambasciata di Parigi a Roma

Vaticano - Macron in udienza dal Papa : «Sui migranti serve soluzione europea» : Il presidente francese ha già incontrato in mattinata una delegazione della Comunità di Sant’Egidio guidata da Andrea Riccardi e Marco Impagliazzo, presidente e fondatore, a Palazzo Farnese, una delle sedi dell’ambasciata di Parigi a Roma

Macron incontra Papa Francesco in Vaticano / Diretta streaming video - cerca sponda su migranti e snobba Governo : Macron incontra Papa Francesco in Vaticano : Diretta streaming video e ultime notizie. Il Presidente di Francia cerca sponda sui migranti e snobba il Governo italiano(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 11:11:00 GMT)

Macron in Vaticano - non vede il governo : 10.45 Il presidente francese Macron è in Vaticano, accompagnato dalla moglie Brigitte,per l'incontro con Papa Francesco Al centro del colloquio le migrazioni, gli aiuti umanitari, il cambiamento climatico e la laicità. Il corteo composto da 3 auto ha attraversato piazza San Pietro ed è stato accolto dal picchetto d'onore delle Guardie svizzere. Papa Francesco e Macron si sono salutati con una cordiale stretta di mano e lo scambio di battute ...