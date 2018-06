Vaticano | il Papa a Macron | vocazione dei governi è aiuto a poveri Salvini | «Noi

Vaticano - il Papa riceve Macron|Le foto «I governi devono aiutare i poveri» : Il presidente francese in Vaticano: «Sui migranti serve soluzione europea». Il vicepremier lo attacca dopo il via libera allo sbarco della Maersk

Macron incontra il Papa in Vaticano : "Sui migranti serve soluzione Ue" : Il Pontefice ha donato al presidente francese il medaglione di San Martino che regala il suo mantello a un povero

Vaticano - Salvini non va alla cerimonia per il quinto anno di pontificato di Papa Francesco : “Impegnato al Viminale” : Matteo Salvini assente al primo “incontro” tra il governo e il Vaticano. Il ministro dell’Interno non ha preso parte alla cerimonia per il quinto anno di pontificato di Papa Francesco organizzata in Nunziatura Apostolica per martedì 19 giugno, alla quale era stato invitato insieme agli altri esponenti del nuovo esecutivo e alle più alte cariche dello Stato. Un’assenza, quella di Salvini, che viene giustificata con i ...

Anche il Papa attaccato sui social 'I migranti e rifugiati accoglili tu in Vaticano' : ROMA - Alla barbarie di messaggi di hater sui social non sfugge nemmeno il Papa. I commenti a un tweet pubblicato dall'account ufficiale di Bergoglio - in cui invita all'accoglienza e alla solidarietà ...

Il Papa riceve la vittima del prete pedofilo : "Perdonaci". Ma il Vaticano nasconde il colpevole : Settimane di sciopero della fame. Con una sola richiesta per interromperlo: essere ricevuto dal Papa. Diego Esposito , nome di fantasia, è stato accontentato. Diego aveva denunciato di essere stato ...